Adegi prevé un crecimiento del PIB en Gipuzkoa de entre el 2 y el 2,5% este año y entre 2.000 y 2.500 empleos

Archivo - Los dirigentes de Adegi José Miguel Ayerza, Isabel Busto y Patxi Sasigain - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la asociación de empresas de Gipuzkoa-Adegi, Isabel Busto, apunta a una previsión de crecimiento del PIB en Gipuzkoa de entre el 2 y el 2,5%, sostenido casi en exclusiva por los servicios este año, y una creación neta de entre 2.000 y 2.500 empleos asalariados, también concentrados mayoritariamente en ese sector.

Además, alerta de que la confianza empresarial está "en niveles de fuerte pesimismo", con "el 23% de empresas guipuzcoanas con mercados en recesión" y de que los mayores factores de preocupación para las compañías con los costes laborales y el absentismo, "un problema social que no para de crecer".

En rueda de prensa celebrada en Donostia-San Sebastián, Busto, acompañada del secretario general de la patronal guipuzcoana, José Miguel Ayerza, ha recordado a Pello Guibelalde, presidente de Adegi entre 2012 y 2018 que falleció el pasado domingo, como "un referente".

Asimismo, ha indicado que la previsión para 2026 es "un crecimiento del PIB de entre el 2% y el 2,5%, sostenido casi en exclusiva por los servicios, con una creación neta de entre 2.000 y 2.500 empleos asalariados, también concentrada mayoritariamente en ese sector".

A continuación, ha presentado los datos de la última Encuesta de Coyuntura Económica realizada entre las empresas asociadas a Adegi, cuyos datos "confirman, antes de lo que nos gustaría, algunas de las señales de alerta anticipadas" en el informe 'Tomar Conciencia', presentado en la Asamblea General de la patronal guipuzcoana del pasado mes de mayo.

En este sentido, ha destacado que "la confianza empresarial se ha instalado en niveles de fuerte pesimismo, especialmente en la industria" y "el 23% de las empresas guipuzcoanas considera que su mercado está en recesión, el mismo porcentaje que señala reactivación, uno de los peores resultados desde abril y enero de 2021".

Ha incidido en la "brecha sectorial", ya que "la industria está en recesión para casi una de cada tres empresas (31,5% siete puntos y medio más que el año pasado), frente a una de cada 10 en construcción y servicios". "La facturación media creció un 2,2% respecto al trimestre anterior, pero ese crecimiento lo sostienen los servicios (+4%), mientras la industria apenas avanza un 1,2%", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que "el 36% de las empresas -y casi la mitad del tejido industrial, un 45,5%- declara un nivel de pedidos débil, el peor dato desde enero de 2021". Según ha indicado, "el 86,5% de las empresas prevé mantener o aumentar plantilla, una cifra que en conjunto se sostiene, pero que en la industria retrocede seis puntos respecto al año pasado y el 21,5% de las empresas industriales considera que su nivel de empleo es hoy excesivo, siete puntos y medio más que hace un año".

PREOCUPACIONES

Respecto a las principales preocupaciones para las empresas guipuzcoanas, ha señalado que para cuatro de cada diez lo son "los costes laborales y los incrementos salariales, por un lado, y el absentismo laboral".

"El absentismo es la preocupación que más ha crecido, nueve puntos desde abril. Le sigue, según ha indicado, "el encarecimiento y abastecimiento de materias primas y energía, con un salto de 22 puntos en un año y la dificultad para contratar personal cualificado", ha subrayado.

Respecto al absentismo, Ayerza ha señalado que esperan un informe del Gobierno Vasco que cree "se va a publicar en breve" y Adegi tiene el programa Nago en marcha para atender a "este problema social" desde la empresa y otros específicos en Fabrika para buscar "un mayor compromiso de las personas" con el proyecto empresarial.

ABSENTISMO

Según ha destacado el coste del absentismo laboral, que "se ha duplicado desde 2015", para el Estado es de "18.000 millones de euros anuales, el segundo mayor gasto tras las pensiones" al que se suma otros "17.000 millones de euros de coste para las empresas". "En total 35.000 millones de euros al año, una auténtica barbaridad", que se suma a la "pérdida de competitividad".

Tras apuntar que "hay que articular medidas para hacer frente a este problema social que no hace más que crecer" y cuyo impacto económico anual es de "1.500 euros por persona", ha señalado que hay "una parte" de ese absentismo que es "por enfermedad" y se "trabaja en prevención y acompañamiento", pero también existe "una zona gris de desconexión de la persona con el proyecto empresarial". Preguntado por en cuánto contabilizan esa "zona gris", ha apuntado que "es muy difícil discernir" porque "todas las personas tienen un justificante".

RIESGOS

La presidenta de Adegi ha afirmado que Gipuzkoa "vive el mejor momento de su historia económica", pero hay "cuatro riesgos estructurales, el retroceso de la productividad europea frente a Estados Unidos y China; la desindustrialización y la disrupción tecnológica sobre nuestros sectores nucleares; el invierno demográfico y el déficit de talento; y la crisis de vivienda" que "ya empiezan a notarse en el día a día de nuestras empresas".

En este contexto, ha avisado que "no podremos sostener nuestro modelo de bienestar si no recuperamos, entre todos, el valor del esfuerzo, del compromiso y de la vinculación con el proyecto empresarial".

Por ello, ha reclamado "activar con decisión la inversión en tecnología e inteligencia artificial aplicada a nuestra industria; el capital paciente para proyectos de transformación; instrumentos que ayuden a nuestras pymes a ganar escala; una apuesta firme por el talento, tanto en formación como en atracción de profesionales cualificados; una fiscalidad que incentive la inversión y la consolidación empresarial y una alianza social amplia que ponga en valor el esfuerzo y el compromiso con el trabajo".