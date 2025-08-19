Adif adjudica por 1,4 millones la redacción del proyecto para reordenar la red ferroviaria en Zalla (Bizkaia)

Desarrollará una variante ferroviaria que conectará las líneas Bilbao-Balmaseda y Santander-Bilbao y suprimirá 12 pasos a nivel

BILBAO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado por 1,4 millones de euros la redacción del proyecto para la reordenación de la red ferroviaria de ancho métrico en el centro de Zalla (Bizkaia). La intervención permitirá suprimir 12 pasos a nivel, incrementar la permeabilidad de la infraestructura y minimizar la posibilidad de inundaciones en el municipio, de acuerdo con el estudio informativo aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En una nota, Adif ha explicado que el proyecto que se redactará tendrá que desarrollar, tras un análisis previo de soluciones constructivas, una variante ferroviaria que conectará las líneas Bilbao-Balmaseda y Santander-Bilbao.

La nueva variante permitirá liberar más de un kilómetro de vías por el centro urbano y la supresión de los pasos a nivel. De manera complementaria, se construirá un nuevo apeadero en Aranguren, que sustituirá al actual.

Además, el proyecto comprenderá actuaciones sobre dos puentes ferroviarios que salvan el río Cadagua, en las proximidades del apeadero de Aranguren.

Uno de ellos se desmantelará, mientras que el otro verá ampliada su luz (espacio entre pilas) para aumentar su capacidad hidráulica, contemplando las mejoras en el cauce previstas por la Agencia Vasca del Agua (URA).

COORDINACIÓN CON URA

Estas operaciones se realizarán de forma coordinada con URA, que también realiza actuaciones de defensa contra inundaciones en la zona, concretamente desde el meandro situado a la altura de la playa de vías de la estación de Aranguren hasta la zona comercial del barrio de Baular.

La redacción de este proyecto, así como la posterior ejecución de las obras por parte de Adif, se enmarca en el protocolo suscrito por el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento de Zalla.