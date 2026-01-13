Adif pone en servicio el módulo de Cercanías de nueva estación de Irun (Gipuzkoa), con una inversión de unos 75 millones

Estación de Irun - ADIF

SAN SEBASTIÁN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad (AV) ha puesto en servicio el módulo de cercanías de la nueva estación de Irun, con una inversión total de unos 75 millones, y ha recuperado el acceso por la plaza de la Estación. Además, ha activado las vías 1, 2 y 3, que serán las que acojan los servicios ferroviarios actuales, al tiempo que se continúa con la ejecución de la segunda fase del edificio que incluye los módulos de larga distancia e internacional.

En un comunicado, Adfi AV ha recordado que este proyecto se acomete en fases "compatibilizando el avance de las obras con la continuidad de la circulación ferroviaria".

Así, Adif AV ha puesto en servicio el módulo 1 del edificio de viajeros que albergará los servicios de cercanías de la nueva estación de Irun y recupera el acceso desde la Plaza de la Estación, finalizando la primera fase de las obras de transformación de la terminal para su adaptación a las nuevas necesidades ferroviarias en la ciudad fronteriza.

Concretamente, se ha abierto la planta baja del nuevo edificio de viajeros que alberga el espacio de servicio Acerca, así como los espacios de atención y servicio al viajero, junto a áreas de gestión de la estación y oficinas para el personal de Adif. Este espacio está conectado a la calle mediante escaleras y ascensor.

En la primera planta se ha activado el vestíbulo de acceso desde la entreplanta, el espacio de cafetería, cuartos técnicos y zona de taquillas para la venta de billetes.

Desde ese punto "caja de Cercanías", se permite el acceso a los andenes 1, 2, con sus respectivas marquesinas, desde donde se accede a las vías 1, 2 y 3 de ancho ibérico, que permiten acceder a la estación con los actuales servicios ferroviarios en marcha.

Desde Adif han indicado que se cerrará el acceso desde la plaza Txanaleta para continuar con los trabajos de ejecución de la segunda fase del nuevo edificio de viajeros y la remodelación de los andenes 3 a 5, que darán acceso a las nuevas vías 5 a 12, desde las que se prestarán servicios de larga distancia e internacional.

Las obras que Adif está llevando a cabo en la estación de Irun, culminarán con un nuevo edificio sobre las vías, la reorganización de las vías para distintos usos ferroviarios y su integración en el entorno, promoviendo la movilidad sostenible y la regeneración urbana. La nueva estación se configura a modo de puente, sobrevolando las 10 vías con servicios al viajero y conectando en su extremo oeste con la ciudad, a través de una nueva plaza.

La estación estará integrada por tres niveles y un sistema de captación de energía solar en la cubierta, integrado por 180 paneles fotovoltaicos. Asimismo, se reorganizará la playa de vías y se ensancharán los andenes, con el fin de "ampliar su capacidad y albergar trenes de larga distancia y, a futuro, de alta velocidad".

INTEGRACIÓN

Adif ha destacado que "la integración de la nueva estación con el entorno se resuelve con la proyección de una plaza, que actuará como punto de conexión con la ciudad, donde se situarán la parada de taxis, el Kiss&Ride y un aparcamiento para bicicletas".

La actuación contempla la reorganización del aparcamiento, que contará con 150 plazas, incluidas plazas para personas con movilidad reducida y para vehículos eléctricos. La zona para la parada de autobuses constará de cinco dársenas y se equipará con marquesina e instalaciones.