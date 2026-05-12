La Administración del Estado expondrá este miércoles en Vitoria-Gasteiz oportunidades laborales del sector público

VITORIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Administración General del Estado (AGE) participará este miércoles con un estand informativo en el Foro de Empleo de Vitoria-Gasteiz en el Palacio Europa, con el objetivo de acercar a estudiantes y ciudadanía en general las oportunidades laborales que ofrece el sector público a través de la Oferta de Empleo Público del Gobierno de España.

Durante la jornada, representantes de la AGE ofrecerán información detallada sobre los procesos selectivos, las funciones de los diferentes perfiles profesionales y las posibilidades de desarrollo de carrera dentro de la Administración Pública Estatal, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

En esta edición participarán profesionales de la Subdelegación del Gobierno en Álava, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, que atenderán consultas de los asistentes y explicarán las principales características de sus respectivas oposiciones, ámbitos de actuación y salidas profesionales.

La subdelegada del Gobierno en Álava, Mar Dabán, ha reafirmado el compromiso de la Administración General del Estado con el empleo público. La Oferta de Empleo Público (OEP) 2026 del Estado contempla un total de 37.017 plazas, de las que 27.232 corresponden a la Administración General del Estado (AGE), mientras que el resto se destina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.