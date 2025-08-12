El aeropuerto de Bilbao cierra julio con 690.201 pasajeros, en el mejor mes desde su apertura

Archivo - Pasajeros desembarcan en el aeropuerto de Bilbao. - David de Haro - Europa Press - Archivo

Acumula en los siete primeros meses del año 3,98 millones de viajeros, un 3,6% más que en 2024

BILBAO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Bilbao ha alcanzado los 690.201 pasajeros el pasado mes de julio, el mejor desde su apertura, con un incremento del 0,6% respecto a julio de 2024. En los siete primeros meses de 2025, 3,98 millones de viajeros han pasado por la terminal vizcaína, un 3,6% más que el año anterior.

Según los datos ofrecidos este martes por Aena, el aeropuerto de Loiu ha cerrado julio con 690.201 pasajeros, lo que supone una subida de seis décimas respecto al mismo mes de 2024. "Esto hace que el pasado mes sea el mejor de la historia en la infraestructura vizcaína desde su apertura en 1948", han valorado sus responsables.

Aunque "la cifra de pasajeros comerciales domésticos cae un 5,9%", hasta los 355.499 viajeros, el pasaje internacional ha crecido en julio un 8,6%, de manera que ha sumado 333.785 pasajeros comerciales.

La operativa aérea ha experimentado un ligero descenso, con 4.993 movimientos de aterrizaje y despegue, un 3,2% menos que en el mismo mes de 2024.

DATOS ACUMULADOS

Con los resultados del mes de julio, la operativa de los siete primeros meses de este año ha alcanzado los 31.205 movimientos de aeronaves, un 4% más que en el mismo periodo de 2024.

El aeropuerto de Bilbao ha registrado desde enero un total de 3.986.189 pasajeros, un 3,6% más que en el mismo periodo del pasado año, lo que "también supone un récord histórico en el acumulado de lo que llevamos de año".