El aeropuerto de Bilbao registra 418.185 pasajeros en febrero, un 0,9% más

Archivo - Aeropuerto de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Bilbao cerró el pasado mes de febrero con 418.185 pasajeros, lo que supone una subida del 0,9% respecto al mismo mes de 2025, gracias al incremento del pasaje internacional en un 16,6%, ya que el doméstico se redujo un 7,9%, según los datos hechos públicos por Aena este jueves.

En el "mejor febrero de la historia en la infraestructura vizcaína desde su apertura en 1948", por la terminal de Loiu pasaron 243.377 viajeros de vuelos comerciales domésticos, un 7,9% menos que un año antes. Por contra, el pasaje internacional se incrementó en un 16,6%, con lo que se alcanzaron los 173.908 pasajeros comerciales.

La cifra total de viajeros se situó en 418.185, lo que supone una subida del 0,9% interanual. Sin embargo, la operativa aérea, con 3.068 movimientos de aterrizaje y despegue en febrero, se redujo un 13,9%.

DATOS ACUMULADOS

En los dos primeros meses de este año, el aeropuerto de Bilbao suma 6.309 movimientos de aeronaves, un 3,5% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Durante enero y febrero, pasaron por la terminal vizcaína 833.534 pasajeros, un 6,8% más que en el mismo periodo de 2025 y, según ha destacado Aena, es también "un récord histórico en el acumulado" del año.