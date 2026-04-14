Aeropuertos de San Sebastián, Vitoria, Bilbao y Pamplona operarán 26 vuelos especiales para los aficionados de la Real

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SAN SEBASTIÁN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de San Sebastián, Vitoria, Bilbao y Pamplona operarán entre el viernes y el domingo un total de 26 vuelos especiales con Sevilla y Jerez para los aficionados de la Real Sociedad que se desplacen a la final de la Copa del Rey que el equipo txuri-urdin disputará el sábado contra el Atlético de Madrid.

Los aeropuertos del País Vasco y Navarra trasladarán a parte de los aficionados de la Real Sociedad que asistirán a la final de la Copa del Rey de fútbol que tendrá lugar el sábado en la capital andaluza.

En total serán 13 vuelos los que trasladarán en poco más de una hora a la hinchada realista desde los aeropuertos de San Sebastián, Vitoria, Bilbao y Pamplona.

Contando los vuelos de regreso, serán 26 las operaciones que establecerán un puente aéreo este próximo fin de semana con Sevilla y Jerez. Por aeropuertos, desde la terminal guipuzcoana partirán dos aeronaves el viernes a la capital andaluza.

En el caso de Pamplona, también serán dos los vuelos que saldrán la víspera del partido. En Bilbao despegarán dos vuelos especiales hacia Sevilla el sábado, uno regular adicional y un chárter.

Será en el Aeropuerto de Vitoria donde más aficionados realistas se dejarán ver, ya que el sábado despegarán rumbo a Andalucía siete vuelos chárter, seis a Sevilla y uno a Jerez, que volverán de forma escalonada el domingo de madrugada, aprovechando el horario de la infraestructura alavesa.