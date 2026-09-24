'Afrikaldia' presenta el cartel de su VI edición dedicada a la identidad y la pertenencia en un mundo en cambio

Cartel de 'Afrikaldia' - AFRIKALDIA

VITORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Afrikaldia', el Festival Vasco de Cines Africanos, ha presentado el cartel de su VI edición dedicada a la identidad y la pertenencia en un mundo en cambio que, diseñado por Laurent Leger, fotógrafo documentalista nacido en la isla de La Reunión, representa la identidad, el orgullo y la resistencia de la comunidad afrodescendiente.

En la presentación del cartel de Afrikaldia, celebrada este jueves en Vitoria-Gasteiz, han estado presentes Laurent Leger, diseñador del cartel, y Muna Madhi y Akram Bendouba Rabah, en representación de las 17 asociaciones africanas que colaboran y forman parte del festival.

Leger ha explicado que su intención ha sido que, "a través de una fotografía donde se aprecia el abrazo entre dos personas, pudiera parecer un fotograma para dejar una historia abierta, especialmente tratándose de un festival de cine".

Por otra parte, en la imagen se pueden apreciar pequeños detalles directamente conectados con las culturas africanas. "El peine afro representa la identidad, el orgullo y la resistencia de la comunidad afrodescendiente y quería llevar el hiyab lejos del estigma que constantemente convierte el velo en un problema", ha expuesto Leger.

Por su lado, Madhi y Bendouba han querido destacar la gran acogida que durante estos años ha tenido 'Afrikaldia' en la ciudad y el papel que desempeña el tejido asociativo africano en su desarrollo durante todo el año, las asociaciones africanas de la ciudad ayudan a que Afrikaldia sea posible.

"Para nosotras es un orgullo que Vitoria-Gasteiz celebre un festival que acerque nuestros cines y culturas al País Vasco", ha resaltado para recordar que 'Afrikaldia' está presente a lo largo del curso en el resto del territorio alavés gracias al acuerdo que mantiene con la Diputación Foral de Álava.

Para finalizar, han querido invitar a la ciudadanía a que participe en las diferentes actividades que organiza el festival. "En esta edición hemos sumado diferentes espacios y propuestas al programa con la voluntad de que sea más accesible y alcance distintos públicos. Además de la Sala Arkabia; el Museo Artium, los Apartamentos Jai Alai y la tienda de fotografía Fot&Co se estrenarán este año como nuevos espacios del festival", han informado.

DIVERSIDAD DEL CINE AFRICANO

El Festival Vasco de Cines Africanos celebrará del 3 al 9 de noviembre su VI edición. La Sala Arkabia de la Fundación Vital será el punto central del festival, acogiendo por primera vez las diez proyecciones subtituladas al castellano de la sección oficial del certamen.

'Afrikaldia 'reivindica la diversidad de los cines africanos, tanto por sus territorios de origen como por sus narrativas, lenguas, géneros, estéticas y formas de abordar las realidades contemporáneas. Asimismo volverá a apostar por acercar los cines africanos al público euskaldun, ya que las películas se subtitularán a euskera y se proyectarán en el Centro Cultural Izaskun Arrue.

El Festival Vasco de Cines Africanos, organizado por Kultura Bendera y la Asociación Africanista Manuel Iradier, cuenta con el apoyo de Gobierno Vasco, a través de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad y la Dirección de Promoción del Tercer Sector Social y la Acción Comunitaria, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Fundación Vital y Caja Rural de Navarra.