Agencias viajes de Gipuzkoa se sienten "abandonadas" por la administración y reclaman ayudas ante su situación "crítica"

Más de 16 agencias de viajes en el Territorio han tenido que cerrar a causa de la pandemia y llevan ocho meses "prácticamente sin facturar"

SAN SEBASTIÁN, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las agencias de viaje de Gipuzkoa se sienten "abandonadas" por las administraciones y piden que se les incluya en los planes de ayuda que se han puesto en marcha por parte de las administraciones para otros sectores, puesto que su situación también es "crítica".

Estos establecimientos llevan "prácticamente ocho meses sin facturar apenas nada" y, a la vez, "reembolsando el cien por cien del importe" de los viajes, mientras que el apoyo económico que reciben "es nulo". Más de 16 agencias de viajes en el Territorio han tenido que cerrar a causa de la pandemia.

La propietaria de la agencia de viajes B the Travel Brand de Irun, Leire Bailador, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que la pandemia ha supuesto una "hecatombe" para el sector, ya que su facturación, con la que subsisten en invierno, "va desde marzo hasta septiembre, y octubre con el Imserso".

En esa línea, ha señalado que desde el mes de marzo, incluido el periodo de confinamiento, han estado teletrabajando y "desfacturando" todo lo que se había contratado desde septiembre hasta marzo. "El 95% de ese trabajo ha sido sin ningún tipo de ingreso porque las devoluciones han sido íntegras, siempre y cuando nos lo han permitido las mayoristas o las compañías aéreas", ha precisado.

Bailador ha lamentado que no han tenido "ningún tipo de apoyo institucional, ni una triste ayuda" para hacer frente a gastos que tienen que asumir, como puede ser el pago del local, y que esta situación se hace aún más difícil en el caso de los autónomos, como es su caso, ya que, según ha apuntado, no cobra y no puede declarar "cese de negocio".

"Me siento abandonada, las compañías aéreas se ríen de nosotros con los bonos, porque los clientes no los quieren, y estás todo el día discutiendo", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que "es muy duro venir todos los días a trabajar para ver que no ingresas nada, que a lo mejor tienes un cliente a la semana y todos son broncas con clientes, con la central, con los mayoristas".

"NI UN 1% DE FACTURACIÓN"

La responsable de la agencia irundarra ha señalado que el verano no ha conseguido mejorar la situación del sector ya que, pese a que se ha podido viajar, "nadie ha contado con el miedo de la gente" a la pandemia, y la facturación "no ha llegado ni a un 1% de lo que solemos hacer habitualmente".

Por otro lado, ha asegurado que tanto el cierre de la hostelería como los cierres perimetrales también han afectado seriamente al día a día de las agencias porque, en el caso de Gipuzkoa, por ejemplo, los clientes "no pueden desplazarse a coger vuelos desde Loiu y el billete de avión desde San Sebastián sale muy caro". "No nos atrevemos a vender porque encima les pueden poner una multa y la culpable soy yo", ha añadido.

Bailador se suma a la reivindicación que hace la Asociación de Agencias de Viaje de Gipuzkoa, integrada en Gipuzkoa Merkatariak-Federación de Comerciantes de Gipuzkoa, para la puesta en marcha urgente de un plan de rescate para el sector, y que estos establecimientos tengan la posibilidad de pedir ayudas.

"Hay muchas agencias que somos autónomas y no da ni para pagar la Seguridad Social, para pagar sueldos, para poder llevar a cabo todas las reclamaciones que han sido un montón y todavía quedan, y para hacer presupuestos, porque la gente tiene ganas de seguir soñando con viajar", ha expresado.

Pese a sus ganas de ser "optimista" y estar convencida de que "cuando esto pase la gente volverá a viajar", ha mostrado su inquietud ante el futuro porque muchos establecimientos llevan "un año prácticamente sin ingresos y con todo tipo de gastos: el alquiler del local, el agua, la luz, los avales o los seguros".

"VERGÜENZA"

A su juicio, es una "vergüenza" que el Gobierno Vasco no incluya a las agencias de viaje en ningún apartado de las subvenciones, teniendo en cuenta que pertenecen al "sector servicios" y que muchos sectores "dependen" también de ellas como pueden ser "hotelería, pequeños hoteles, también en parte aviones".

"Es desolador llevar tres semanas que no entra nadie en el local y el que entra es para echarte la bronca y pedir explicaciones. Llevo 10 años sin subirme el sueldo y tengo un colchón, pero otros a lo mejor no lo tienen. Abrí la agencia con mucha ilusión, me gusta tratar a todos con cercanía, podría haber cerrado y que en febrero sea lo que Dios quiera, pero no soy así, porque si la gente ha tenido la confianza en mí, en cogerme el viaje, tengo que tener la presencia de ánimo en ayudarles en todo lo que pueda", ha expresado la irundarra.

Finalmente, ha querido aclarar el trabajo que realizan en las agencias de viaje. "La gente se piensa que vendemos un viaje y nos forramos, pero de un viaje de 4.000 euros a lo mejor nuestra comisión son 200 euros y de ellos un 3% va para la marca y el resto para gastos: alquiler, sueldos y demás". "No se gana tanto y se trabaja mucho", ha concluido.