Agenda Nagusia plantea dar "protagonismo real" a la juventud en las decisiones y revisar medidas con la edad como filtro

BILBAO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas han participado en los foros realizados a lo largo del año pasado en el programa Agenda Nagusia, impulsado por el Gobierno Vasco y en el que, tras este trabajo, se han planteado siete propuestas para afianzar la transferencia de valores y conocimiento entre generaciones. Entre ellas, se apuesta por revisar las medidas en las que "la edad funciona como filtro automático" o dar "protagonismo real" a la juventud en las decisiones.

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, el viceconsejero de Bienestar, Ivan Larraza, y la directora de Promoción del Tercer Sector Social y la Acción Comunitaria, Itziar de la Peña, han asistido este viernes al acto de presentación en Bilbao del balance del programa Agenda Nagusia, la Estrategia Vasca de Gobernanza con las Personas Mayores, basada en el diseño de un modelo de gobernanza colaborativa.

Agenda Nasusia es un programa participativo anual impulsado por la Viceconsejería de Bienestar y abierto a la ciudadanía en general y que durante 2025 ha tenido como objetivo recoger la opinión sobre la trasferencia de valores y conocimiento entre generaciones.

En los seis foros que se han realizado a lo largo del año pasado en distintos lugares de Euskadi han tomado parte más de 200 personas, de las que el 56,3% eran mujeres y 46,3% hombres. Además, entre las personas participantes el 63,4% eran personas jóvenes y el 36,6% personas mayores.

Según ha explicado el Ejecutivo vasco, en los encuentros se ha reflexionado sobre la edad como criterio para organizar la sociedad actual y también se ha analizado la conveniencia del contexto actual para el encuentro entre generaciones y la brecha de comunicación entre ellas.

En los foros de Agenda Nagusia se ha hablado, asimismo, sobre la hipótesis de que la juventud haya pasado "de la indignación a la resignación" y, por otra parte, se ha profundizado en la capacidad que tienen las personas mayores para enfrentarse a "un mundo con retos que nunca antes habían vivido".

Tras un año de trabajo desde Agenda Nagusia se han subrayado siete conclusiones y se han realizado siete propuestas. Entre las conclusiones, se advierte del riesgo de "cometer edadismo estructural si se utiliza el criterio de la edad como exclusivo" y se señala que "muchas personas sienten que hoy hay menos espacios naturales de convivencia entre generaciones".

También se ha concluido que la convivencia que antes se daba "de serie" en la actualidad requiere de "decisiones conscientes y diseño intencional", que "no se comunica igual entre generaciones, ni en ritmos, ni en códigos, ni en lenguajes", y que "cada vez es más evidente que lo que separa a la sociedad no son tanto los años, sino las condiciones de vida".

Otra de las conclusiones de los foros es que, entre algunas personas jóvenes, se percibe la resignación "como emoción social, no como fallo personal" y emergen también "nuevas formas de compromiso: consumo responsable, activismo climático, voluntariado local, iniciativas sobre salud mental".

Igualmente, se valora que el Estado del Bienestar europeo es "un sistema muy valioso" pero "poco explicado" y se alerta de que "no siempre es fácil escuchar la voz joven", ya que a veces las personas mayores "ocupan más espacio" y otras veces las personas jóvenes "se retraen".

En este contexto, se sitúan propuestas como revisar las medidas en las que "la edad funciona como filtro automático", reforzar redes comunitarias que "mezclen generaciones" e incorporar el criterio intergeneracional en las estrategias frente a la soledad no deseada.

Compartir "la gramática comunicativa de cada generación haciéndola más entendible, por ejemplo, explicando memes en clave tradicional y viceversa, transformando discursos largos en píldoras" es otra de las acciones que se plantean.

También se apuesta por dar "protagonismo real" a la juventud en las decisiones e impulsar programas que "muestren de forma tangible que es posible emanciparse", así como por introducir contenidos claros sobre cómo se financia y organiza el sistema (impuestos, cotizaciones, prestaciones o servicios) en los distintos procesos de formación de las personas jóvenes y adultas.

Crear espacios donde "personas con mucha experiencia trabajen junto a personas jóvenes en el diseño de respuestas nuevas" y diseñar los espacios para "equilibrar la palabra usando metodologías que eviten que unas personas monopolicen el debate" son otras de las propuestas.

LA HOJA DE RUTA

En palabras de Melgosa, "las conclusiones de Agenda Nagusia 2025 marcan una hoja de ruta clara para los próximos años, centrada en el compromiso colectivo, la transformación social y la sostenibilidad".

La responsable de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha animado tanto a las personas jóvenes como a las mayores a "un diálogo abierto y constructivo". "Recogemos sus opiniones y nos ponemos a su altura para entre todas diseñar una Euskadi en la que se reduzca la brecha entre distintas generaciones", ha señalado.