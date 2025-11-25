Agirregoitia (PNV) pide al Gobierno irlandés que ayude a promover la oficialidad del euskera en la UE

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ha pedido este martes al Gobierno irlandés, que ostentará la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de 2026, que ayude a promover la oficialidad del euskera en la Unión Europea.

Según ha informado en un comunicado el PNV, Agirregoitia se ha reunido este martes en Estrasburgo (Francia) con el ministro de Desarrollo rural, Comunitario y el Gaeltach del Gobierno de Irlanda, Dara Calleary, en el marco del Intergrupo de minorías y lenguas del Parlamento Europeo, para hablar de la política lingüística y la revitalización de la lengua irlandesa, una de las últimas en lograr en estatus oficial en la UE.

Durante el encuentro, la europarlamentaria jeltzale ha pedido al representante irlandés, cuyo país ejercerá de presidencia de turno de la UE en el segundo semestre de 2026, que contribuya a promover la oficialidad del euskera, el gallego y el catalán en las instituciones europeas.

En concreto, le ha solicitado que "mantengan este asunto en su agenda y ayuden a promover el estatus oficial" de estas lenguas. En la cita, en la que participado otros eurodiputados adscritos a este intergrupo, Oihane Agirregoitia ha agradecido al ministro Calleary su exposición sobre el trabajo que realizan desde Dublín para "proteger y fortalecer" la lengua irlandesa, y ha subrayado que lo mismo trata de hacer el Gobierno vasco en Euskadi.

"Son un ejemplo para nosotros y un espejo en el que nos miramos desde el País Vasco. El proceso que han seguido en las instituciones europeas es una guía para nosotros", ha subrayado Agirregoitia.