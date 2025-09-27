Agredidas 3.900 mujeres en Euskadi hasta agosto, un 1,8% más que en 2024

Archivo - Manifestantes portan carteles contra la violencia machista en la marcha del 8 de Marzo en Bilbao (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

Crecen un 20% en Bizkaia las víctimas de agresión sexual y un 13% en Álava las atacadas por su entorno familiar (excluida pareja o expareja)

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

Un total de 3.916 mujeres denunciaron hasta agosto en Euskadi haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual, agredidas por su pareja o expareja, o atacadas por su entorno familiar, lo que supone un ascenso del 1,8% respecto a los ocho primeros meses del pasado año.

Por tipo de delito, 505 mujeres denunciaron de enero a agosto haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual, lo que supone un 4,5% más que en el mismo periodo de 2024, según datos recogidos por el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Por territorios, destacó el aumento del 20% en las mujeres víctimas de este tipo de delitos en Bizkaia (233 en 2024, por 280 este año). En Álava se anotó un descenso del 4% (72 en 2024 por 69 un año después), mientras en Gipuzkoa experimentaron un descenso del 12% (178 casos en enero-agosto del pasado año, por 156 este año).

También experimentó un aumento del 1,2% el número de mujeres que padecieron violencia ejercida por su pareja o expareja, tras contabilizarse 2.685 atacadas entre enero y agosto, por las 2.653 del mismo periodo del pasado año.

El mayor ascenso se dio en Álava (+2,6%) al apuntarse 464 casos, lo que supone 12 agredidas más que en el año anterior. En Gipuzkoa fueron 862 las mujeres violentadas por su pareja o expareja (+2,4%), mientras en Bizkaia la cifra se mantuvo inalterada (1.359).

Del mismo modo, creció la violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuada la llevada cabo por la pareja o la expareja), que alcanzó la cifra de 726 víctimas, lo que supone un 2,1% más que las 711 del año anterior.