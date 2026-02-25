Agredidas 500 mujeres en Euskadi en enero, el 68% atacadas por su pareja o expareja

Archivo - Agredidas 1.900 mujeres en Euskadi en el primer cuatrimestre, un 5% menos que en 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 508 mujeres denunciaron el pasado mes de enero en Euskadi haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual, agredidas por su pareja o expareja, o atacadas por su entorno familiar, lo que supone un descenso del 6,3% respecto al primer mes del pasado año. El 68% de las víctimas fueron atacadas por su pareja o expareja.

Por tipo de delito, 54 mujeres denunciaron en el primer mes del año haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual, lo que supone un 3,5% menos que en el mismo mes de 2025, según datos recogidos por el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Por territorios, destacó el aumento del 82% en las mujeres víctimas de este tipo de delitos en Gipuzkoa (11 en 2025, por 20 este año). En Álava se anotó un descenso del 33% (seis en 2025 por cuatro un año después), mientras en Bizkaia experimentaron un descenso del 23% (39 casos en enero del pasado año, por 30 este primer mes del año).

También experimentó una caída del 9% el número de mujeres que padecieron violencia ejercida por su pareja o expareja, tras contabilizarse 347 atacadas en enero, por las 381 del mismo mes del pasado año.

El mayor descenso se dio en Gipuzkoa (-12,4%) al apuntarse 106 casos, lo que supone 15 agredidas menos que en el año anterior. En Bizkaia fueron 165 las mujeres violentadas por su pareja o expareja (-11%), mientras en Álava crecieron un 1% (75 en 2025, por las 76 de este año).

Por contra, aumentó la violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuada la llevada cabo por la pareja o la expareja), que alcanzó la cifra de 107 víctimas, lo que supone un 1,9% más que las 105 del año anterior.