Agredidas 5.635 mujeres el pasado año en Euskadi, el 67% de ellas a manos de su pareja o expareja

Archivo - Concentración en Bilbao para denunciar el crimen de una niña de 13 años a manos de su padre, en la plaza de Rekalde, a 30 de mayo de 2025 (archivo) - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.635 mujeres denunciaron el pasado año en Euskadi haber sido agredidas sexualmente o atacadas por su pareja o expareja o su entorno familiar. La mayor parte de ellas (3.796 féminas) fueron víctimas de agresiones de su pareja o expareja, suponiendo el 67% del total de atacadas.

Por Territorios históricos, 953 mujeres en Álava, 2.885 en Bizkaia y 1.797 en Gipuzkoa sufrieron alguno de estos tres tipos de violencia, lo que supone prácticamente calcar los datos de la comunidad autónoma en 2024, cuando hubo 5.634 víctimas (una menos que el pasado año).

A la vista de estos datos, el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde ha advertido de que la dimensión de la violencia machista contra las mujeres es "muy superior" a la que permiten constatar las denuncias.

"Esto lo hemos visto muy claro en la última encuesta realizada a 4.500 mujeres vascas, en la que una de cada dos asegura haber sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. La violencia machista contra las mujeres afecta de un modo desproporcionado a las mujeres, pero permanece oculta en gran parte, ya que solo el 15% lo denuncia, mientras el 80% lo cuenta a sus amistades, a familiares..", han explicado fuentes de Emakunde en declaraciones a Europa Press.

Por ello, el Instituto vasco de la Mujer ha afirmado que, como sociedad, existe la "obligación de responder, acompañar, comprender, ayudar, atender a las mujeres y sentir que este no es un problema personal de unas mujeres, sino un problema social".

Tras apuntar que la raíz del problema es la "desigualdad entre hombres y mujeres", ha constatado que se ha ido viendo un aumento de denuncias año a año que, entre otras cosas, "demuestra que cuanta más sensibilización y más servicios y recursos existen en relación a la violencia machista, más casos se destapan".

AGRESIONES SEXUALES

Respecto al tipo de violencia sufrida, 731 mujeres denunciaron el pasado año haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual en el País Vasco, lo que supone un 2,5% menos que en el mismo periodo de 2024, según datos recogidos por el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde.

Por territorios, destacó el aumento del 9,7% en las mujeres víctimas de este tipo de delitos en Bizkaia (350 en 2024, por 384 en 2025). En Álava se anotó un ascenso del 3,5% (114 en 2024 por 118 un año después), mientras en Gipuzkoa experimentaron un descenso del 19,9% (286 casos en 2024, por 229 el pasado año).

También mostró una caída (-0,7%) la cifra de mujeres víctimas de violencia ejercida por su pareja o expareja, que alcanzó las 3.796, lo que supone 29 menos que las 3.825 del año anterior. Por territorios, se contabilizaron en Álava 656 atacadas (+0,15% sobre 2024), en Bizkaia 1.928 (-0,3%) y en Gipuzkoa 1.212 (-1,8%).

Por contra, creció un 4,6% el número de mujeres que padecieron violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuada la llevada cabo por la pareja o la expareja), tras contabilizarse 1.108 mujeres atacadas, por las 1.059 del 2024.

El mayor aumento se dio en Álava (+9,1%) al apuntarse 179, lo que supone 15 atacadas más que en el año anterior. En Gipuzkoa fueron 356 las mujeres agredidas por su entorno (+5,3%), mientras en Bizkaia creció un 2,8% (557 en 2024, por las 573 del pasado año).

CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES

Ante la dimensión de este problema, Emakunde ha instado a continuar con las campañas interinstitucionales de sensibilización porque se trata de "un problema estructural de hondas raíces". No obstante, ha reconocido que se han dado "muchos avances" en las últimas décadas en estructuras, servicios, recursos de cara a prevenir la violencia contra las mujeres y atender a las mujeres que sufren violencia.

Así, ha recordado que en estas últimas décadas en Euskadi se han creado y consolidado un marco legal propio con la "pionera" Ley para la Igualdad de 2005 y su renovación en 2022; se ha reforzado la coordinación interinstitucional a través del III Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención de mujeres víctimas, con la que se está avanzando en la coordinación entre todos los ámbitos: salud, servicios sociales, seguridad, justicia; o los avances en la recogida de datos oficiales y la elaboración de estudios y encuestas como la realizada por el Gobierno Vasco en la que se ha entrevistado a 4.500 mujeres y que "ha resultado revelador".

Además, ha puesto en valor los servicios y recursos como el teléfono SATEVI 24horas, el SAV (Servicio de Atención a la Víctima, que ofrece orientación antes de interponer una denuncia), ayudas económicas para mujeres víctimas y para hijos e hijas huérfanos por violencia machista, o las ayudas específicas para que mujeres extranjeras víctimas de violencia puedan obtener temporalmente una autorización de residencia.

Del mismo modo, ha destacado medidas para la reparación de las víctimas, servicios sociales de base que actúan como primer punto de acceso a los servicios; los protocolos de actuación ante casos de violencia; la formación de profesionales de la sanidad, de justicia, de las policías; la creación de los centros de crisis 24 horas especializados en violencia sexual; o las medidas de protección (la Ertzaintza protege actualmente a 6.223 mujeres).