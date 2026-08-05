Agredidas por su pareja o expareja cerca de 2.200 mujeres en Euskadi en el primer semestre, un 7% más que en 2025

Archivo - Aumentan un 4,7% las mujeres víctimas de agresión sexual en Euskadi hasta octubre - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.187 mujeres denunciaron en los seis primeros meses del año en Euskadi haber sido víctimas de actos de violencia ejercida por su pareja o expareja, lo que supone un aumento del 7% en relación al mismo periodo del pasado año, según datos recogidos por el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Por territorios, el incremento más notable (+10%) se dio en Gipuzkoa, tras contabilizarse 398 víctimas hasta junio, por encima de las 362 del periodo enero-junio del pasado año. Bizkaia también experimentó una subida del 7,2%, al anotarse 1.102 agredidas, por las 1.028 del año pasado.

Por su parte, Álava presentó una subida menor (+5%) habiendo denunciado 687 mujeres a su pareja o expareja, frente a las 654 que hicieron lo propio en los seis primeros meses de 2025.

También mostró una subida, en este caso del 12,5%, el número de mujeres que padecieron violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuando la llevada cabo por la pareja o la expareja), tras contabilizarse 619 atacadas entre enero y junio, por las 550 del mismo periodo del pasado año.

El mayor aumento se dio en Álava (+20%) al apuntarse 102, lo que supone 17 atacadas más que en el año anterior. En Gipuzkoa fueron 185 las mujeres agredidas por su entorno (+1,6%), mientras en Bizkaia creció un 17,3% (283 en 2025, por las 332 de este año).

Además, otras 363 mujeres presentaron la correspondiente denuncia por haber sido objeto de un delito contra la libertad sexual, representando un 3,7% menos que en los seis primeros meses de 2025.

Por territorios, destacó el aumento del 10,8% en las mujeres víctimas de este tipo de delitos en Gipuzkoa (120 en 2025, por 133 este año). En Álava se anotó un descenso del 8,5% (47 en 2025 por 43 un año después), mientras en Bizkaia experimentaron un descenso del 10,9% (210 casos en enero-junio del pasado año, por 187 este año).

En total, 3.169 mujeres (543 en Álava, 1.621 en Bizkaia y 1.005 en Gipuzkoa) sufrieron alguno de estos tres tipos de violencia, un 6,6% más que en los seis primeros meses de 2025 (2.971 atacadas).