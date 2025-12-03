Aiaraldea consolida su apuesta turística con su entrada en la Asociación Ruta del Txakoli y la creación de la Mesa DTI

VITORIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cuadrilla de Aiaraldea ha consolidado su apuesta turística con su adhesión como miembro fundacional a la Asociación Ruta del Txakoli y la creación de la Mesa Destino Turístico Inteligente (DTI), junto a la aprobación de su reglamento y el acuerdo de colaboración con Basquetour.

Así lo ha anunciado este miércoles la Cuadrilla en un comunicado, en el que ha asegurado que la entidad lleva años trabajando para consolidar la ruta enológica, que integra txakolinerías, alojamientos, restaurantes, comercios, oficinas de turismo y museos.

Tras un acuerdo acordado en la Junta, se han aprobado los estatutos que regirán la entidad, así como la habilitación de una partida presupuestaria en el área de Turismo y la autorización del pago de la cuota de 300 euros correspondiente al ejercicio 2025.

La junta ha aprobado igualmente la creación de la Mesa Destino Turístico Inteligente (DTI), así como su reglamento interno y el acuerdo de colaboración con Basquetour. Esta Mesa se configura como un órgano de coordinación entre los agentes vinculados al desarrollo turístico, un espacio de trabajo estable diseñado para impulsar y supervisar la aplicación de la metodología de Destino Turístico Inteligente en la comarca.

Su actividad, ha detallado la Cuadrilla, se centrará en los cinco ejes que sustentan el modelo: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.