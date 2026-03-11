Aiaraldea informará por buzoneo a 20.000 hogares sobre la gestión de residuos y el nuevo régimen sancionador

La iniciativa permitirá hacer llegar un folleto explicativo a los domicilios de los municipios de Amurrio, Artziniega, Ayala, Llodio y Okondo. - AIARALDEA

VITORIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cuadrilla de Aiaraldea pondrá en marcha este jueves una nueva campaña de buzoneo dirigida a cerca de 20.000 hogares de la comarca con el objetivo de reforzar la información sobre los servicios de gestión de residuos y fomentar su correcto uso, según ha informado la entidad comarcal.

La iniciativa permitirá hacer llegar un folleto explicativo a los domicilios de los municipios de Amurrio, Artziniega, Ayala, Llodio y Okondo. El material recoge de manera "clara y accesible" los principales servicios de recogida y gestión, incluyendo las normas básicas para hogares y comercios, así como los calendarios de recogida de enseres voluminosos en cada localidad.

Como novedad tecnológica, el folleto incorpora un código QR para la descarga de la aplicación 'Línea Verde'. Esta herramienta cuenta con un módulo de inteligencia artificial que, mediante una fotografía del residuo, ayuda al usuario a identificar el contenedor adecuado para su correcta separación.

El presidente de la Cuadrilla, Iñigo Pinedo, ha señalado que la colaboración ciudadana es "fundamental" para mejorar la separación en origen y avanzar hacia un modelo más sostenible. "Herramientas como la app facilitan resolver dudas de forma sencilla, ayudando a que cada residuo acabe en el lugar adecuado", ha manifestado.

NUEVA ORDENANZA Y SANCIONES

La campaña se enmarca en el desarrollo de la nueva Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, que actualiza el sistema comarcal conforme a la legislación vigente y los principios de la economía circular.

La normativa regula el uso de contenedores, el Garbigune y la recogida de voluminosos -que requiere aviso previo a través de la App o del teléfono gratuito 900 101 476-. Asimismo, incorpora un régimen sancionador basado en el principio de "quien contamina, paga", con multas que pueden alcanzar los 2.000 euros en el caso de las infracciones leves.

Entre las conductas sancionables se encuentran la separación inadecuada, el depósito en contenedores no habilitados, el abandono de residuos en la vía pública o el mal uso del servicio de voluminosos. La campaña cuenta con el apoyo de los fondos de comunicación de Ecoembes y Ecovidrio.