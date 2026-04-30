'Aiaraldea Zikloturista' celebra el 31 de mayo su primera edición con un recorrido de 101 km y 1.774 metros de desnivel

La marcha tendrá su salida y llegada en Artziniega - AIARALDEA ZIKLOTURISTA

VITORIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cuadrilla de Aiaraldea (Álava), en colaboración con los distintos clubes ciclistas de la comarca, celebrará el 31 de mayo la 'I Aiaraldea Zikloturista', que presenta un recorrido de 101 kilómetros y 1.774 metros de desnivel.

La marcha tendrá su salida y llegada en Artziniega, coincidiendo con el 25 aniversario de la Sociedad Ciclista de Artziniega, según ha informado la organización en un comunicado.

La salida oficial tendrá lugar a las 9.00 horas, y las personas participantes deberán realizar previamente el control de firmas en el frontón de Artziniega para confirmar su asistencia y recoger su acreditación.

La 'I Aiaraldea Zikloturista' está concebida como una marcha cicloturista no competitiva, abierta al tráfico y pensada para disfrutar del recorrido y del entorno en un ambiente deportivo y de convivencia.

El trazado permitirá recorrer los cinco municipios que componen la comarca de Aiaraldea, ofreciendo a las personas participantes la oportunidad de descubrir y disfrutar de la riqueza paisajística de la comarca, con sus paisajes naturales, valles y entornos rurales de gran belleza.

El recorrido contará con dos avituallamientos durante la marcha y uno adicional en la llegada. El uso de casco homologado será obligatorio durante toda la prueba.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través de la web oficial de la Cuadrilla de Aiaraldea. El precio de inscripción es de 25 euros para personas federadas y de 30 euros para personas no federadas.