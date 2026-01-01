Ailany, una niña nacida en el hospital de Basurto, primer bebé en Euskadi en 2026

Archivo - Hospital de Basurto - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer bebé nacido en Euskadi en 2026 ha sido una niña, Ailany, que ha nacido a las 0.29 horas en el hospital de Basurto en Bizkaia. En Gipuzkoa y Álava también han sido niñas las primeras en llegar al mundo, Libe y Ainhoa, respectivamente, según ha informado el Servicio vasco de Salud, Osakidetza.

Apenas media hora después de que sonaran las campanadas que anuncian el nuevo año, nacía Ailany en el hospital vizcaíno de Basurto, en concreto, a las 0.29 minutos y pesaba 2,550 kilogramos.

En Gipuzkoa, el primer bebé nacido en el Territorio ha sido Libe, otra niña que ha nacido en el hospital de Mendaro a las 02.43 horas y que se ha adelantado casi un mes, ya que no debía nacer hasta el 28 de enero.

En Álava, también era otra niña el primer bebé en llegar al mundo en 2026, se trata de Ainhoa que ha nacido a las 3.17 horas en el HUA Txagorritxu y que ha pesado 4,040 kilogramos.