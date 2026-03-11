Aitana Sánchez-Gijón, Imanol Arias, Toni Acosta y Paloma San Basilio actuarán en la Red Municipal de Teatros de Vitoria

Vitoria-Gasteiz presenta la Temporada de primavera-verano de la Red Municipal de Teatros - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aitana Sánchez-Gijón, Imanol Arias, María Barranco, Toni Acosta, Pepón Nieto, Paloma San Basilio, Lucía Lacarra, Oriol Plá, Bob Pop, Las Migas, Malena Alterio y Ernesto Alterio, entre otros artistas. actuarán en la Red Municipal de Teatros de Vitoria-Gasteiz dentro de la temporada de primavera-verano 2026.

La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha presentado este miércoles, en una rueda de prensa, la nueva programación teatral, que incluye 29 espectáculos y 40 sesiones distribuidas entre los meses de abril a agosto. La edil ha destacado que esta programación constata "una fuerte apuesta" por la creación local y en euskera con un total de 14 compañías vascas y cuatro creaciones en euskera.

Además, la oferta de artes escénicas para fiestas de La Blanca se duplicará tras el éxito del año pasado. "A la vista de la respuesta que tienen las artes escénicas en nuestra ciudad, vamos a continuar trayendo muchos de los espectáculos dos días para garantizar el acceso a la cultura de toda la ciudadanía", ha explicado Díaz de Corcuera.

La capital alavesa acogerá tres estrenos absolutos: 'Y usted, ¿qué desea?', de Amaia Bono y Clau_topía, 'Este himno llevará la palabra euforia (Flashforward)', de La Intrusa, y 'El juego de la boca' de El Mono Habitado. Además, varios espectáculos se representarán en Euskadi por primera vez en el marco de esta temporada, como 'Travy' con Oriol Plá, 'La pasión infinita' con Pepón Nieto, 'La vida extraordinaria' con Malena Alterio, o 'Malquerida' con Aitana Sánchez-Gijón.

Las propuestas de humor para esta temporada de primavera-verano vendrán a cargo de Bob Pop y Dani Bayona con su espectáculo 'Hablar no sirve. De nada', y dentro del ciclo 'Por humor al arte', las comedias 'Una madre de película' con Toni Acosta y 'El rey de la farándula', centrada en un cabaret del siglo de oro, que fue la revelación del Festival de Teatro de Almagro en la pasada edición.

La venta de entradas comenzará el 24 de marzo en los canales habituales: la Oficina de Turismo de la Plaza Nueva, por teléfono y en la web del Teatro Principal de la Red Municipal de Teatros.

PREFIESTAS Y FIESTAS

En el apartado de prefiestas, en el mes de julio, pasarán por el teatro Félix Petite de Vitoria los humoristas Ignatius Farray y David Navarro, así como el musical 'We love disco' de Yllana. En fiestas se ofrecerán dos comedias: los días 5 y 6 'La pasión infinita', protagonizada por Pepón Nieto y Ana Labordeta, y el 7 y 8 se cierra la temporada con Paloma San Basilio, y su último trabajo 'Dulcinea'.

"Este año hemos previsto cinco espectáculos para las fiestas y su antesala. Este aumento se debe a que hemos duplicado la programación de fiestas respecto al año pasado. Y es que en 2025 el público nos demostró que era fiel a las artes escénicas también en fiestas, a pesar de que el Teatro Principal está cerrado por obras, y ante esa buena respuesta, este año hemos traído dos obras en doble sesión para La Blanca", ha explicado la edil.

MÚSICA Y DANZA

La música también tendrá hueco en esta temporada, con el concierto 'Flamencas de Las migas'. Esta cita está preparada en colaboración con el Servicio de Igualdad y la Escuela de empoderamiento feminista que reunirá a estas cuatro voces ganadoras del Latin Grammy, entre otros premios.

La danza se podrá disfrutar de la mano de Lucia Lacarra y su pieza 'Amalur indarra' y en el ciclo 'Dantza Sarean', que presenta cuatro espectáculos vascos de las compañías Lasala, La intrusa, Proyecto Larrua y Led Silhouette.