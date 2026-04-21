Álava destina 6 millones para que los municipios rehabiliten viviendas destinadas a alquiler social y emancipación

Archivo - Construcción de viviendas de alquiler social para jóvenes - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales para la adquisición y rehabilitación de viviendas con destino a alquiler social o protegido, así como para favorecer la emancipación juvenil, con un total de 6 millones de euros.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que la iniciativa tiene como objetivo "incrementar la oferta de vivienda pública", especialmente en municipios de menos de 20.000 habitantes, mediante la compra y rehabilitación de inmuebles que serán destinados al alquiler social o protegido con intermediación pública.

Asimismo, incluye actuaciones orientadas a facilitar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes a través del alquiler. El programa, que forma parte del acuerdo presupuestario con Elkarrekin Araba, contempla tres líneas principales de actuación la adquisición de viviendas para alquiler social, la rehabilitación de viviendas con el mismo destino y la rehabilitación de viviendas o alojamientos dotacionales para "fomentar la emancipación juvenil".

En el caso de estos últimos, podrán incluir inmuebles con usos distintos al residencial, siempre que se justifique su cambio a vivienda tras la intervención. La convocatoria está dotada con un total de 6 millones de euros, repartidos entre distintas líneas de actuación y varias anualidades.

De esta cantidad, un millón de euros se destina en 2026 a la adquisición de vivienda; dos millones a la rehabilitación ese mismo año, que se completarán con un millón adicional en 2027 y otro millón en 2028; y, por último, un millón de euros se dirige a programas de apoyo a la emancipación juvenil, repartido entre este y los dos próximos ejercicios.

Las ayudas establecen un sistema de financiación progresivo en función del tamaño del municipio y del riesgo de despoblación. Así, los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes y los concejos podrán alcanzar hasta el 75% de subvención, frente al 50% en municipios mayores. A estos porcentajes se suman incrementos adicionales de hasta un 15% en núcleos con riesgo muy alto de despoblación y un 10% adicional en actuaciones que incorporen mejoras de eficiencia energética.

El importe subvencionable se fija en un máximo de 800 euros por metro cuadrado para la adquisición de viviendas y 1.200 euros por metro cuadrado para actuaciones de rehabilitación. Además, se establecen topes por unidad de vivienda que oscilan entre los 50.000 y los 96.000 euros, en función del tipo de actuación y del tamaño del municipio.

REQUISITOS

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOTHA y permanecerá abierto hasta el 15 de junio de 2026. Las actuaciones subvencionables deberán haberse iniciado a partir del 1 de enero de 2026.

Las entidades beneficiarias deberán comprometerse a mantener el uso de los inmuebles como vivienda destinada a alquiler social o protegido durante un periodo mínimo de quince años, garantizando así "la estabilidad y continuidad del parque público de vivienda".

Con esta convocatoria, la Diputación Foral quiere reforzar su estrategia para facilitar el acceso a la vivienda, incrementar el parque público y "dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, al tiempo que impulsa el equilibrio territorial, la fijación de población en el medio rural y la cohesión social en Álava".