Álava imparte desde septiembre dos talleres de 'coaching' y liderazgo para mujeres de los Concejos

VITORIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava y la Asociación de Concejos de Álava (ACOA) realizarán dos talleres de 'coaching' y liderazgo para el desarrollo de estrategias de comunicación, empoderamiento y liderazgo de las mujeres, que se desarrollarán a partir del mes de septiembre.

Con esta iniciativa, el objetivo de tanto la Diputación Foral como ACOA es seguir apostando por proyectos que aumenten y fortalezcan la presencia de mujeres en los 334 concejos alaveses, "sabiendo que la participación política de las mujeres mejora las condiciones en los pueblos".

En función de los datos que han aportado, las mujeres electas de los Concejos representan solamente el 24,6% de los cargos totales y casi la mitad de estas entidades locales no tuvieron ninguna mujer electa en los comicios electorales de 2017. En el 54% de los Concejos no se ha elegido nunca a una mujer presidenta y, desde 1997 hasta 2017, un total de 48 de estas entidades no han elegido mujeres para las juntas administrativas.

En este contexto, el curso impartido por la experta Maru Sarasola pretende potenciar el liderazgo en la actividad pública, identificar obstáculos que impiden la participación de las mujeres, aprender estrategias de participación, y practicar habilidades de comunicación. Para ello, se emplearán técnicas de 'coaching', dinámicas participativas y reflexión de grupo.

Debido a la pandemia de la covid-19, los talleres podrán realizarse en formato online o presencial, en función de la formación de grupos y "siempre atendiendo a las normas que dicte en cada momento el Departamento de Salud del Gobierno Vasco".

Los talleres están abiertos a todas las mujeres alavesas, que se pueden inscribir en cualquiera de ellos al margen de la Cuadrilla en la que residan.