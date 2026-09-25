Álava incrementa las plazas de aparcamiento en los parques naturales de Izki y Azkorri Aratz para mejorar los accesos

Aparcamiento de Izki - DFA

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha habilitado 140 nuevas plazas de aparcamiento para turismos en los parques naturales de Izki y Azkorri-Aratz, con el objetivo de "mejorar la acogida de visitantes, reforzar la seguridad y favorecer un uso más ordenado de estos enclaves de gran valor ambiental".

Así lo ha subrayado la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, en la visita que ha realizado esta mañana a estos espacios, ubicados en Korres y la Leze, acompañada de la directora de Turismo y Hostelería del Gobierno Vasco, Clara Navas y el presidente de la Junta Administrativa de Korres.

La creación de estas nuevas plazas forma parte de la estrategia foral para "compatibilizar el uso público de los espacios naturales y el disfrute del patrimonio natural con su conservación".

"La creciente afluencia de visitantes a los parques naturales alaveses, que el pasado año fueron más de 409.000, hace necesario adoptar medidas que contribuyan a una movilidad más sostenible, minimicen el impacto sobre los ecosistemas y mejoren la convivencia entre las actividades recreativas, los usos tradicionales del medio rural y la protección de los valores ambientales que caracterizan estos espacios", ha destacado la responsable foral.

El aparcamiento de Korres, con capacidad para 62 turismos, dos de ellas para movilidad reducida y tres autobuses, está fuera del núcleo urbano, lo que permite el estacionamiento ordenado y de esta manera, liberar el trasiego de vehículos por el municipio. La ubicación de este aparcamiento implica que las personas usuarias deben ir andando por una pista de 200 metros para llegar hasta Korres, pista que también está siendo acondicionada para facilitar su tránsito.

El parking de la Leze cuenta con 78 plazas para turismos, tres de ellas reservadas para personas con movilidad reducida, así como espacios para cinco autocaravanas. Dispone además de un área de descanso y transferencia ciclista al servicio de distintos itinerarios estratégicos: la gran ruta cicloturista por la Llanada Alavesa, la iniciativa EuroVelo, el Camino de Santiago, el GR-25, la futura vía verde entre Agurain e Irurtzun y la red de sendas del Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Se trata de un lugar estratégico clave para la movilidad sostenible en el territorio, donde confluyen rutas ciclistas tanto locales como internacionales.

Como área de descanso, el nuevo espacio cuenta con una estación de carga para bicicletas eléctricas, aparcabicis, paneles interpretativos y una columna de mantenimiento para bicicletas.

"REDUCIR AFECCIONES"

Para la diputada Saray Zárate, "estas intervenciones refuerzan el compromiso con una gestión equilibrada de los espacios naturales, basada en la planificación, la seguridad y la conservación ambiental". "Los nuevos aparcamientos permitirán ordenar el acceso a los parques, reducir las afecciones derivadas del estacionamiento descontrolado y preservar las áreas más sensibles desde el punto de vista ecológico", ha valorado.

Por su parte, la directora de Turismo y Hostelería, Clara Navas, ha resaltado que estas actuaciones responden al objetivo de "avanzar hacia un modelo de turismo sostenible, ordenado y respetuoso con el patrimonio natural".

"La mejora y ordenación de los accesos permite, al mismo tiempo, ofrecer una mejor acogida a las personas visitantes, favorecer una movilidad más sostenible y reducir la presión sobre los espacios más sensibles, garantizando que podamos seguir disfrutando de nuestros parques naturales y de todo su valor ambiental y paisajístico", ha añadido.

Estas actuaciones, cuya inversión asciende a 898.679,04 euros, están incluidas dentro de 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino', PSTD de los Parques Naturales, enmarcado en el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', financiado por la 'Unión Europea-NextGenerationEU'.