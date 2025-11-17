Álava invertirá 1,9 millones de euros para convertirse en destino turístico inteligente

La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo de Álava, Cristina González, y el director de Servicios Generales, Iker Miranda. - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava va a implementar durante los próximos meses una Plataforma Inteligente de Turismo con avanzados sistemas de medición y comparación de datos turísticos que facilitarán información "muy valiosa" para diseñar estrategias de promoción y desarrollo turístico "más eficaces, eficientes y sostenibles". Este proyecto, financiado por la Unión Europea, tiene un presupuesto de licitación de 1,9 millones de euros.

La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, y el director de Servicios Generales, Iker Miranda, han explicado este lunes, en rueda de prensa, los principales contenidos y objetivos de una iniciativa que va a convertir Álava en "destino turístico inteligente" y miembro de la Red de Destinos Inteligentes que lidera e impulsa la sociedad pública SEGITTUR dependiente del Gobierno de España.

Cristina González ha detallado que van a implantar a través de este proyecto una plataforma "muy potente que identificará en primer lugar los principales recursos de la oferta turística y, a continuación, recopilará de forma sistemática datos sobre los hábitos, los movimientos y las preferencias de las personas viajeras que eligen Álava para disfrutar de su tiempo de ocio, asistir a congresos o hacer negocios".

"El análisis de esta información nos permitirá comparar la evolución de Álava con otros destinos, medir el progreso de distintas variables y, sobre todo, diseñar políticas y estrategias mejor fundamentadas que consoliden al Territorio como un destino de calidad, sostenible e inclusivo", ha añadido.

El proyecto se encuentra en este momento en fase de concurso con un presupuesto de licitación de 1.950.000 millones de euros, de los cuales el 73% serán financiados por fondos europeos y el restante 27% por la Diputación Foral. La adjudicación tendrá lugar a principios del próximo año y, a partir de entonces, comenzarán los trabajos técnicos de desarrollo y ejecución de la plataforma con el objetivo de iniciar su funcionamiento el mes de julio de 2026.

PROYECTO "ÁGIL Y ESCALABLE"

La Plataforma Inteligente de Turismo se desplegará en una primera fase con un núcleo funcional "ágil y escalable, que crecerá progresivamente para incorporar nuevas capacidades". según ha explicado la Diputación.

Este núcleo inicial integrará sistemas avanzados de captura y gestión de datos para monitorizar la actividad de los recursos vinculados al enoturismo, el turismo gastronómico y el turismo industrial, y procesará además la información generada por dos herramientas complementarias.

Una de estas herramientas será un Recomendador de Rutas, un sistema inteligente de personalización de itinerarios turísticos, capaz de ofrecer propuestas adaptadas y de generar información sobre los patrones de visita y preferencias de las personas viajeras.

Por su parte, la Tarjeta Turística, credencial digital que centraliza el acceso a servicios y beneficios, permitirá recopilar datos sobre la interacción de los usuarios con los recursos turísticos del Territorio.

La plataforma empezará a recopilar y analizar a partir del verano de 2026 datos masivos y anónimos (big data) de las personas viajeras que visitan Álava para, en una fase posterior, comparar estos datos con otros destinos.

El siguiente paso, ha adelantado González, será trabajar toda la información disponible para adecuar la estrategia de promoción y la definición de la oferta turística del Territorio a las demandas de viajeros y las tendencias y movimientos del sector".

"La información de calidad es la base para diseñar mejores políticas, definir estrategias acertadas y tomar decisiones públicas que respondan a las necesidades presentes y futuras, en este caso del turismo alavés. Y esta plataforma nos va a ayudar a ello", ha concluido la diputada.