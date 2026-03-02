Álava pondrá en marcha nuevas ayudas para rehabilitar viviendas y un plan foral para el alquiler a precio asequible

Archivo - El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez - ELKARREKIN ARABA - Archivo

VITORIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava pondrá en marcha nuevas ayudas para rehabilitar viviendas en el territorio rural condicionadas a su inclusión en el 'Programa de alquiler asequible de viviendas' de la institución, subvenciones a entidades locales para la adquisición y rehabilitación de viviendas con destino a alquiler social y juvenil, y avanzar en el 'Primer Plan de Intermediación Foral' para el alquiler a precio asequible de viviendas de personas mayores que entran en residencias.

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa el grupo juntero de Elkarrekin Araba, quien ha explicado que las medidas, fruto del acuerdo presupuestario con PNV y PSE, serán aprobadas en los próximos consejos de Gobierno foral, con una dotación de un total de 4 millones de euros para el año 2026, y créditos de compromiso de otros 4 millones para los años 2027 y 2028, respectivamente.

El portavoz de la coalición, David Rodríguez, ha dado un gran valor a este paso. "Es más necesario que nunca, ya que llega en un momento en el que se ha suspendido por parte del Congreso de los Diputados la moratoria antidesahucios, lo que puede dejar en la calle a entre 60.000 y 70.000 familias en todo el Estado", ha dicho.

"Creemos que poco a poco, --ha proseguido-- con todas estas medidas impulsadas desde nuestro grupo en materia de vivienda, se podrá ir mejorando la respuesta en Araba ante la crisis habitacional en que vivimos. Aunque sea tarde, nos enorgullecemos que la Diputación se implique en diversos frentes: fiscal, rehabilitación, vivienda pública y alquiler, para arrimar el hombro por la inmensa tarea de lograr algún día el derecho a la vivienda en Araba".

Entre estas medidas, destaca la publicación de las bases reguladoras de las subvenciones para la financiación de rehabilitación de viviendas en todo el territorio rural, incluido Llodio y Amurrio, condicionadas a su inclusión en el 'Programa de alquiler asequible de viviendas' de la Diputación Foral de Álava. La previsión es que en el plazo de 15 días se aprueben en el Consejo de Gobierno Foral, y posteriormente, en breve plazo, pueda salir la convocatoria.

"La subvención tiene por objeto la financiación de la rehabilitación de viviendas en núcleos de población situados en municipios de menos de 20.000 habitantes, con la finalidad de que sean posteriormente incluidas, por parte de sus propietarios, en el programa de garantías al alquiler de viviendas de la Diputación vigente en el momento de aprobación de cada convocatoria", ha explicado.

Una vez rehabilitada, se deberá incluir la vivienda en el programa de garantías al alquiler de viviendas de la Diputación Foral de Álava que señale la convocatoria, por un mínimo de cinco años. Según Rodríguez, se deberán alquilar enteras, sin que quepa el alquiler de partes de estas.

EMANCIPACIÓN JUVENIL

En segundo lugar, Rodríguez ha explicado también que ya están en trámite, desde el pasado 24 de febrero y hasta el 9 de marzo, las bases reguladoras de las subvenciones a entidades locales para la adquisición y rehabilitación de viviendas con destino a alquiler social o protegido y emancipación juvenil.

Podrán ser objeto de subvención las acciones que se lleven a cabo por ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y los concejos de esos municipios. El destino, tanto de la compra como de la rehabilitación de los inmuebles, una vez rehabilitados, deberá ser el alquiler social y/o protegido y la emancipación juvenil, según la definición de cada convocatoria. El alquiler deberá realizarse en todo caso con intermediación pública.

En tercer lugar, la Diputación elaborará las condiciones generales del 'Primer Plan de Intermediación Foral intergeneracional' para el alquiler a precio asequible y para familias jóvenes de viviendas propiedad de personas mayores que entran en residencias, en todo el THA, incluyendo Vitoria-Gasteiz, Llodio y Amurrio. "Una vez que esté terminado, esperamos que para mayo, se le dará debida publicidad en todos los recursos forales", ha añadido.

Al mismo tiempo, se avanza también en el 'Programa de construcción de vivienda pública' a través de Álava Agencia de Desarrollo. En este sentido, Rodríguez ha señalado que se está acordando la planificación y el desarrollo del programa de construcción de vivienda pública dirigida al alquiler protegido, para un número de 50 viviendas a proyectar en 2026 y ejecutar en 2027.

"Actualmente, nos encontramos analizando las demandas y necesidades existentes en los municipios y los grupos de población a los que nos dirigiremos, en contraste con los Ayuntamientos", ha añadido.

AYUDAS FISCALES

A estas medidas ha sumado "las medidas fiscales para el alquiler asequible de viviendas impulsadas en la reforma fiscal y que comenzaran a tener efecto en la campaña fiscal de este año". Al respecto, el portavoz de Elkarrekin ha indicado que se posibilita reembolsar a las familias arrendatarias la parte correspondiente a las deducciones por alquiler de vivienda habitual, no aplicadas por tener insuficiencia de cuota.

Según Rodríguez, esta medida logrará, por primera vez, lo que se denomina "reembolsabilidad de las deducciones o imposición negativa con la deducción del alquiler", por la que las rentas bajas que viven de alquiler podrán recibir hasta 2.800 euros de la Hacienda Foral, sin haber tributado.

También posibilitará incentivos fiscales al arrendador por poner su vivienda en alquiler a precio asequible por debajo de los precios de referencia y/o con intermediación de programas públicos de alquiler. Por último, contempla medidas para "desincentivar el mantener la vivienda vacía, pudiendo aumentarse por parte de los ayuntamientos alaveses hasta el 150% la tasa del IBI a la vivienda vacía".