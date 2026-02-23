El alcalde de Lantarón asegura que "estaba todo correcto" respecto a la seguridad en Pirotecnia FML

La Ertzaintza investiga los hechos en la fábrica - IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS

VITORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lantarón (Álava), Koldo Salbidea, ha asegurado, tras la explosión en la fábrica Pirotecnia FML en la que ha fallecido un trabajador y otro ha resultado gravemente herido, que en la seguridad de la empresa "estaba todo correcto" y que "cumple las normas tanto municipales como las de su plan interno de Seguridad", motivo por el que "no ha habido más que esta explosión".

En declaraciones a Europa Press, Salbidea ha explicado que el municipio ha decretado tres días de luto oficial tras conocerse el fallecimiento. "Hubo una deflagración en una de las casetas y no sabemos mucho más. Están los técnicos investigando, se ha revisado la instalación, que es segura, y parece que está todo correcto", ha explicado.

Además, ha asegurado que el protocolo de seguridad de la empresa "ha funcionado perfectamente" debido a que "no ha sido más que esa caseta, el accidente por desgracia de los dos trabajadores".

En ese sentido, ha garantizado, pese a "la desgracia", que la empresa cumple tanto las normas municipales como las de su plan interno de seguridad, aunque ha subrayado que los técnicos trabajan para "valorar realmente lo que ha sucedido".

La deflagración ha tenido lugar a las 11.10 horas de este lunes. Una de las dos personas heridas ha fallecido y el segundo afectado se encuentra en estado crítico en el Hospital de Cruces (Bizkaia), según han informado a Europa Press desde el Departamento vasco de Seguridad.

La Ertzaintza ha procedido a acordonar la zona y al lugar se han desplazado los servicios de emergencias, además de bomberos y efectivos de desactivación de Explosivos de la Policía vasca. Un equipo técnico del cuerpo policial sigue investigando las causas del suceso.