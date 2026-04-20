El alcalde de San Sebastián dice que la Real Sociedad es una "joya y un tesoro" que hay que "cuidar"

Jugadores de la Real Sociedad en el recibimiento en San Sebastián tras ganar la Copa del Rey. - ARNAIZ RUBIO/EUROPA PRESS

BILBAO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha afirmado que la Real Sociedad y sus jugadores son una "joya" que hay que "cuidar" y ha destacado que hoy San Sebatián "es la ciudad más feliz del mundo"

En declaraciones a Radio Euskadi, Insausti, que ha recibido en el Ayuntamiento de San Sebastián al equipo de la Real Sociedad tras ganar la Copa del Rey, ha destacado que la celebración está siendo "una auténtica pasada" y va a ser "histórico y memorable".

"Y esto es el abrazo infinito de toda una ciudad al mejor equipo del mundo", ha indicado Insausti, que se ha mostrado convencido de que "hoy esta ciudad es la ciudad más feliz del mundo y los donostiarras los más felices del mundo".

El alcalde ha reconocido que siente "orgullo" por los ciudadanos de San Sebastián y ha desvelado que le regaló un pin de la ciudad al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el pasado sábado en el partido contra el Atlético de Madrid. "Si nos dicen que entre las aficiones hay que tener cierta hermandad, creo que también tenemos que subir eso a otra escala, a la política y le regalé el pin de la ciudad al alcalde Almeida", ha manifestado.

Jon Insausti ha señalado que en San Sebastián tienen "una joya" con este equipo y ha destacado la "naturalidad" de los jugadores. "Tenemos un tesoro, tenemos una joya y tenemos que cuidarla para que perdure Nuestro logro es la autenticidad, no somos equipos como el Barça, el Real Madrid o el Atlético de Madrid con grandes presupuestos y logros históricos, sino que, a nuestra manera, pequeños pero auténticos, y eso nos da victorias", ha asegurado.