El alcalde de San Sebastián niega que el centro para atender a migrantes en tránsito esté saturado

Publicado 07/08/2018 13:05:36 CET

SAN SEBASTIÁN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha negado que el centro que hay en la ciudad para atender a personas migrantes en tránsito esté saturado, como ha denunciado la Red de Acogida Ciudadana de Donostia, ya que cuenta con 25 plazas, ampliables a 35, y esta pasada noche han pernoctado 15 personas y la del pasado domingo 18, por lo que está "dentro de la capacidad" de este recurso.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana para dar cuenta de los temas tratados en la Junta de Gobierno, Goia, preguntado por los periodistas por la concentración que este pasado lunes han llevado a cabo desde la citada Red, ha recordado que, en estos momentos, hay dos recursos en Gipuzkoa para atender a este colectivo, el de San Sebastián y el de Irun, cada uno con 25 plazas ampliables a un total de 70.

Según ha apuntado, la ocupación esta pasada noche ha sido de 15 personas en el de la capital guipuzcoana y de 18 pernoctando el pasado domingo, mientras que este pasado lunes se ha dado de comer a 10 personas. "Doy los datos según los tenemos", ha afirmado.

A ello ha añadido que el Ayuntamiento está "en permanente coordinación" con el Gobierno Vasco y la Diputación para "ver la evolución de este fenómeno" y "cuál es el estado de la cuestión" para "adaptarse a las necesidades" de cada momento. Por tanto, ha señalado que los datos "no corroboran" la denuncia de que los recursos existentes están saturados, realizada por parte de la Red de Acogida Ciudadana.

Además, el alcalde donostiarra ha opinado que desde el Ayuntamiento hay que "aportar" a este problema, pero "focalizar la respuesta a este problema solo desde los ayuntamientos no es proporcional" y, por ello, se está trabajando "de manera interinstitucional".

Goia ha incidido en que esta no es una cuestión "puntual" y, a su juicio, el Consistorio donostiarra no es "el único responsable de dar una respuesta", sino que tiene que ser interinstitucional, "empezando por el Estado". Por otro lado, ha aclarado que el centro de San Sebastián "no es exclusivamente" para migrantes en tránsito derivados por Cruz Roja.

También ha señalado desconocer que haya personas migrantes en tránsito durmiendo en las calles de Irun y ha señalado que, en todo caso, se les ha "propuesto que vengan al centro de San Sebastián", pero "no quieren porque es retroceder en su objetivo final que es atravesar la frontera" con Francia.