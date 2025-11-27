Alcohólicos en rehabilitación celebrarán este sábado en San Sebastián su encuentro abierto a la ciudadanía

SAN SEBASTIÁN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación alcohólicos en rehabilitación en Gipuzkoa, Aergi, celebrará este sábado en San Sebastián su encuentro abierto a la ciudadanía, con ponencias, homenajes y reconocimientos.

Según ha informado el colectivo, la cita será en el auditorio de Olarain este a partir de las 16.20 horas y llevará por lema 'Una botella vacía está llena de muchas cosas'.

En un comunicado, Aergi ha recordado que, según la OMS, "el alcohol mata cada año a más de 3 millones de personas, en su mayoría hombres" y se estima que en el mundo "hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que padecen trastornos por consumo de alcohol siendo más frecuentes en los países de mayor poder adquisitivo".

A ello ha añadido que, "es la adicción más habitual en Euskadi ya que ingerimos 75 litros de alcohol por persona al año, similar al de la media estatal, e inferior a la europea donde cada habitante de media se bebe 95 litros de alcohol al año".

Según Josean Fernández, presidente de Aergi, "el perfil de la persona adicta es policonsumista", de forma que "aunque el alcohol es la adición más presente, junto con el vemos que la persona también se engancha a otras sustancias como cannabis o cocaína".

Asimismo, ha apuntado que "mientras las personas mayores están moderando el consumo de alcohol, los jóvenes están consumiendo de forma desmesurada cuando lo hacen".

En cuanto al lema de esta edición del encuentro, ha señalado que "la botella vacía representa que el problema no está en el contenido, sino en lo que la persona intenta llenar". Para asistir al encuentro de manera gratuita solo hay que acceder a la web de Aergi y descargarse la invitación.