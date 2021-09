Alejandro Amenábar dice que 'La Fortuna' pone en valor "a la gente que hace las cosas bien"

SAN SEBASTIÁN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director y guionista Alejandro Amenábar ha presentado este viernes en el 69 Festival de San Sebastián su miniserie de seis episodios 'La Fortuna', basada en el cómic de Paco Roca, y que pone en valor "a la gente que hace las cosas bien".

En rueda de prensa en San Sebastián, Amenábar, acompañado de los actores Stanley Tucci y Álvaro Mel; de las actrices T'Nia Miller y Ana Polvorosa y de los productores de la serie, ha explicado que en 'La Fortuna' ha buscado mostrar "cómo, a veces, gente anónima, desde las instituciones que presentan muchos problemas, luchan por lo correcto y al final las cosas salen bien".

"La serie pone en valor a la gente que hace las cosas bien y en este caso se hacen desde España como podría haber sido desde cualquier otro país", ha añadido. Preguntado sobre cómo ha sido rodar en castellano e inglés, el cineasta ha respondido que "cuando hay voluntad de comunicarse las cosas salen bien", aunque ha reconocido que le cuesta más dirigir cuando no usa su lengua materna, porque dirigir requiere "dar matices".

Por otro lado, respecto al hecho de que haya pasado de dirigir cine a dirigir una miniserie, Amenábar ha afirmado que "no es nuevo el que directores de cine pasen a series" y ha apuntado que asumió que "la forma idónea de contar esta historia era una serie".

Además, ha indicado que una vez que supo que iba a dirigir todos los episodios "ha sido un proceso idéntico a realizar una película". En cuanto a la banda sonora de 'La Fortuna', que firma Roque Baños, el cineasta ha explicado que su relación con la música de cine se remonta a su infancia, cuando "compraba como un poseso bandas sonoras".

"José Luis Cuerda me propuso que hiciera yo la banda sonora de mi primera película y más de una vez me he animado a ello", sin embargo, para esta ocasión ha contado con Baños, con el que ya había trabajado anteriormente, porque se entiende "muy bien con él, es muy generoso y te permite participar de su proceso creativo".

Respecto a los personajes de 'La Fortuna', Amenábar ha indicado que quería darles "un punto ideológico", porque cree "en la mezcla". "No es bueno que cada uno estemos atrincherados en nuestra burbuja, me apetecía jugar con dos personajes que se enamoran con ideas políticas contrapuestas", ha indicado.

Por otra parte, ha explicado que cuando te encuentras con la labor de adaptar un cómic como el de Roca, "tienes que decir si pegarte o despegarte a los hechos reales" y en este caso han intentado "no tener ninguna referencia con un caso real", salvo en los detalles relativos a la comunicación y hundimiento de barcos, en lo que quería que la serie destilara "mucha verdad", y así los personajes son "ficticios".

En 'La Fortuna', Álex Ventura, un joven e inexperto diplomático interpretado por Álvaro Mel, se convierte en el líder de una misión para recuperar el tesoro submarino robado.