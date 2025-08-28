Alertan de olas de hasta 3,5 metros de altura en la costa vasca este viernes y de 3 metros el sábado

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad mantendrá activado hasta el mediodía de este próximo sábado el Aviso Amarillo por riesgo marítimo-costero por olas de hasta 3,5 metros de altura en la costa vasca este viernes y de 3 metros el sábado.

Según ha informado Euskalmet, la altura de ola significante rondará hoy los 2,5 metros, mientras la mar de fondo del noroeste rondará los 2-2,5 metros. El viento del oeste-noroeste soplará con fuerza 4 a 5, amainado al final del día y originando marejada a fuerte marejada.

Durante la jornada de mañana la altura de ola significante rondará los 2,5 metros, subiendo durante la segunda mitad del día hasta los 3-3,5 metros, mientras la mar de fondo del noroeste rondará los 2-2,5 metros, superando los 2,5 metros por la tarde.

El viento del suroeste soplará con fuerza 3 a 4. Durante las horas centrales rolará al oeste-noroeste, con fuerza 5 a 6, y originará mar rizada, aumentando a fuerte marejada a mar gruesa a partir del mediodía. En la franja litoral en torno al mediodía el viento girará a oeste-noroeste, intensificándose con rachas que podrían superar los 80 km/h.

Además, hasta la 12 del mediodía del sábado la altura de ola significante rondará los 2,5-3 metros, bajando por debajo de los 2 metros por la tarde. La mar de fondo del noroeste rondará los 2 metros, bajando por la tarde a 1,5-2 metros. El viento del suroeste con fuerza 3, en las horas centrales rolará a componente norte, originando mar rizada y marejadilla por la tarde.