Alfonso Ungría y Anjel Lertxundi reciben el premio de la Filmoteca Vasca

SAN SEBASTIÁN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Anjel Lertxundi y Alfonso Ungría, directores de 'Hamaseigarrenean aidanez' (1985) y 'Ehun metro' (1985), respectivamente, han recibido este viernes el premio de la Filmoteca Vasca, en el marco de la 73 edición del Festival de San Sebastián. Los realizadores han presentado en Tabakalera las versiones restauradas de ambas películas en la sección 'Klasikoak' del certamen donostiarra.

En el acto también han participado el director de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernández, el director de Programación de EITB, Joselu Blanco, y Urkiri Salaberria, directora de Patrimonio Cultural, Propiedad Intelectual y Depósito Legal del Gobierno Vasco.

En su discurso, Ungría ha agradecido este proyecto de restauración al Gobierno Vasco, a EITB y a la Filmoteca Vasca. Además, ha invitado a su lado a los protagonistas de su película, Klara Badiola y Patxi Bisquert: "los directores sin productores, ni actores, no son nada", ha subrayado.

Por su parte, Lertxundi ha expresado su agradecimiento también a quienes han hecho posible estas restauraciones y "a los cineastas que durante estos 40 años han intentado cumplir el sueño del cine vasco". "Y gracias a vosotros, por supuesto: no hay literatura sin lectores y cine sin espectadores", ha finalizado.

El proyecto de restauración ha incluido también los mediometrajes 'Zergatik panpox' (Xabier Elorriaga, 1985) y 'Oraingoz izen gabe' (José Julián Bakedano, 1986). Esta iniciativa ha sido conducida por la Filmoteca Vasca y financiada por esta institución y EITB, bajo el auspicio general del Gobierno Vasco, en los laboratorios L'Immagine Ritrovata de Bolonia.

José Julián Bakedano ('Oraingoz izen gabe', 1986) recogerá el premio de la Filmoteca Vasca en el pase doble que tendrá este sábado, a las 16.00 horas, en Tabakalera. Arantxa Urretabizkaia (autora de la novela) recogerá el premio en lugar de Xabier Elorriaga ('Zergatik panpox', 1985).

'Hamaseigarrenean aidanez', 'Ehun metro' y 'Zergatik panpox' están basadas en novelas homónimas de Anjel Lertxundi, Ramón Saizarbitoria y Arantxa Urretabizkaia, y fueron producidas por Irati Filmak con un presupuesto de 100 millones de pesetas aportados íntegramente por el departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

En lo que se refiere al mediometraje dirigido y producido por Bakedano, el guion de 'Oraingoz izen gabe' fue escrito por Bernardo Atxaga, quien se inspiró en un cuento de Jorge Luis Borges. El filme se estrenó en la sección Zabaltegi del Festival de San Sebastián de 1987.

La restauración de las cuatro cintas ha partido de los negativos originales en 35 mm conservados en la Filmoteca Española y la Filmoteca Vasca. En primer lugar, el material fotoquímico se limpió y preparó mecánicamente para su digitalización.

En una segunda fase se eliminaron las imperfecciones derivadas del paso del tiempo, siempre con el objetivo de conservar la autenticidad del material original. Después se corrigió el color y el sonido. Los trabajos finalizaron en agosto y han contado con la supervisión del personal técnico de la Filmoteca y de los propios directores, que en julio viajaron con este fin a Bolonia.