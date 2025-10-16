Algunas nubes y temperaturas sin grandes cambios este viernes en Euskadi, con máximas por encima de 20 grados

Archivo - Cielos poco nubosos en Bizkaia
Actualizado: jueves, 16 octubre 2025 17:00

   BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi dismunición de la nubosidad de tipo bajo en la mitad norte, aunque se esperan algunas nubes a primeras horas, y bancos de niebla en el Valle del Ebro. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en sistemas montañosos de la mitad sur.

   El viento soplará flojo de componente Este y por la tarde se espera brisa en la costa. Las temperaturas permanecerán sin cambios en el sur, mientras que en la mitad norte se prevé un ligero ascenso. En las capitales, se esperan máximas de 24 grados en Bilbao y Vitoria y de 22 grados en San Sebastián.

