Alonso acusa al nacionalismo vasco de querer "restar identidad a Álava" y pide "aglutinar" el voto en el PP

Actualizado 18/05/2019 21:07:05 CET

Oyarzabal cree que PNV y Bildu son "primos hermanos" y subraya que el PP "no permitirá ni división ni enfrentamiento por temas identitarios"

VITORIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha criticado este sábado al nacionalismo vasco de querer "restar identidad a Álava y a los alaveses" y ha llamado a "aglutinar" el voto en el PP porque es "la única alternativa profundamente vitoriana y alavesa" y frente a un PNV que "se apoya" en EH Bildu.

En un acto celebrado en Vitoria junto al candidato del PP a la diputación foral de Álava, Iñaki Oyarzábal y la candidata 'popular' a la Alcaldía de Vitoria, Leticia Comerón, Alonso ha denunciado los "pactos ocultos" del PNV con Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria para dar " apoyo y soporte" al gobierno de Gorka Urtaran en los últimos cuatro años.

Alonso cree que "Gorka Urtaran solo ha hecho lo que le ha ordenado Bildu", mientras que en la Diputación "el PNV ha estado sumiso a Sabin Etxea", y ha criticado al nacionalismo vasco "porque quiere restar identidad a Álava y a los alaveses". Por ello, ha llamado a "aglutinar" el voto en el PP porque es "la única alternativa profundamente vitoriana y alavesa".

El presidente del PP vasco ha reclamado "memoria" sobre lo ocurrido en los últimos cuatro años y ha advertido de "lo que puede ocurrir a partir de ahora" tras las elecciones generales y la cita electoral del próximo 26 de mayo.

"El PP es el partido que sacó a España de la crisis y el que plantó cara al terrorismo y el que cuando gobernó en Vitoria y Álava resolvió los problemas, generó ilusión y nos hizo creer que nuestra identidad alavesa merece la pena", ha destacado.

Asimismo, ha reclamado la confianza en el PP porque supone "la única alternativa sincera, de libertad y abierta frente a un PNV que se apoya en Bildu" para llevar a cabo "experimentos que no funcionan como el de Vitoria". "Ellos van en comandita" ha advertido.

El candidato del PP a la Diputación Foral de Álava, Iñaki Oyarzabal, por su parte, también ha llamado a "todos esos alaveses que quieren a esta tierra y que confían en la alternativa fuerte al nacionalismo en Álava" a "unir el voto" en torno al PP.

"PNV y Bildu son primos hermanos y la única alternativa es el PP que no permitirá ni la división ni el enfrentamiento por temas identitarios. Apelo a esos alaveses que saben que Álava no es nacionalista a defender los valores de la Constitución en esta tierra y no dividir el voto que solo favorecerá al nacionalismo", ha insistido.

Oyarzabal ha destacado que el PP cuando el PP gobierna, "todos prosperamos" y ha reiterado su llamamiento a "unir el voto en torno a la única alternativa fuerte y creíble, con experiencia en dirigir la ciudad y el Territorio y que quiere que volvamos a ser una ciudad y una provincia segura, con empleo, que garantice la convivencia y que vuelva a ser líder en servicios sociales".

"A quien quiere la defensa de España en Álava, de la libertad en la educación y en sus proyectos de vida, que priorice el empleo, que defienda el euskera sin imposiciones, que quiera que Álava no se quede vacía sin pueblos, este es su partido", ha insistido

El candidato 'popular' ha defendido que en esta última campaña el PP va a "dar lo mejor" porque "Álava y Vitoria tienen la oportunidad de traer progreso, proyectos e ilusión con el Partido Popular en sus instituciones".

PROTAGONISMO DE ÁLAVA

"Hay una mayoría de alaveses que quieren una Diputación más fuerte que pelee por más y mayor protagonismo de Álava en Euskadi y que sea un motor de progreso en nuestros pueblos, en nuestra industria, en nuestro comercio, en nuestras empresas y en las familias alavesas y sus proyectos personales", ha señalado.

Oyarzabal ha explicado que tiene como prioridad "liderar una Diputación que apoye al tejido empresarial alavés, a los emprendedores y autónomos que tanto hacen por generar empleo". "Los vitorianos y alaveses no quieren 4 años más de parálisis y tenemos que reivindicar con orgullo los gobiernos del PP en Vitoria y Álava porque cuando gobernamos en el Ayuntamiento y en la Diputación, a los vitorianos y alaveses nos fue mejor", ha subrayado.

Por último, la candidata del PP a la Alcaldía de Vitoria, Leticia Comerón, se ha mostrado convencida de que el PP "va a ganar y gobernar" en Vitoria porque el partido está "fuerte" y ha pedido a los vitorianos que "confíen" en ella porque tiene "el mejor equipo y el mejor proyecto" con el que va "a poner a Vitoria por encima de todo".

Comerón ha criticado la "nefasta gestión" del gobierno de Gorka Urtaran" y cree que el próximo 26 de mayo esta situación "va a acabar" porque "estará al frente del Ayuntamiento un partido que sí defienda Vitoria".