Alonso (PP) acusa al Gobierno Vasco de no tener "rumbo", estar "bloqueado" y no saber "a dónde ir ni con quién"

Publicado 07/04/2019 11:12:14 CET

Afirma que la transferencia de la AP-68 es "un regalo de Pedro Sánchez a cambio de apoyo político"

BILBAO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha acusado al Gobierno Vasco de no tener "rumbo", estar "bloqueado" y no saber "a dónde ir ni con quién". Asimismo, señala que su formación puede "coincidir en votaciones" con EH Bildu, "pero nada más".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente popular sostiene, además, cuando escucha hablar al parlamentario de la coalición soberanista Julen Arzuaga, oye "la voz de ETA".

Tras considerar que el líder del PP, Pablo Casado, no ha atacado a la Ertzaintza --"de la que hace una defensa cerrada"-- con su propuesta de una "prevalencia" por parte de la Policía Nacional, incide en que "lo que hay que hacer es buscar la coordinación y cooperación para evitar conflictos" entre Cuerpos policiales.

"Casado se refería a la actuación de determinados mandos de los Mossos", indica, al tiempo que considera que el problema es "la interpretación que hace el PNV" y que atribuye a "argucias de campaña". "La Ertzaintza se siente hoy más defendida por el PP nacional que por el PNV", argumenta.

Asimismo, subraya que Pablo Casado hizo "una defensa cerrada" de apoyo al Concierto Económico y cree que "la referencia del PP vasco es buena para el PP nacional", ya que "si nosotros somos percibidos como más abiertos y moderados, eso suma".

Cuestionado por la decisión del eurodiputado Carlos Iturgaiz de abandonar la política después de que el PP lo relegara al puesto 17 de la plancha para las elecciones europeas, Alonso dice que personalmente "peleó" para que ocupara un puesto más alto, "pero no ha podido ser y lo siento". "Su retirada seguro que no es definitiva", considera.

Asimismo, afirma que en el Partido Popular no hay "'sorayistas' ni 'pablistas' sino que "Pablo Casado es el presidente y tenemos obligación de lealtad a él".

Asimismo, reconoce que él estaría "muy cómodo" con un gobierno PP-Ciudadanos tras las elecciones generales del 28 de abril, pero con Vox "no me gustaría y no creo que ocurra".

Por otro lado, ve al PP vasco "implicado y comprometido", "mejor" que hace dos años cuando asumió la Presidencia, de tal forma que "veo claro nuestro posicionamiento y tenemos protagonismo en la vida política vasca".

GOBIERNO VASCO

Cuestionado por el Gobierno Vasco, cree que "no tiene rumbo, no sabe a dónde ir ni con quién". "Está empantanado, bloqueado, porque el PNV tiene tanto poder que su principal obsesión es el miedo a perderlo y tiene un problema de liderazgo", añade.

Cuestionado por si el PP se plantea hacer una pinza con EH Bildu y Podemos, Alonso lo rechaza, aunque "podemos coincidir en votaciones, pero nada más". "No vamos a crear nada con Bildu", incide.

Por lo que respecta a la situación generada el pasado jueves en el Parlamento vasco entre representantes de la coalición soberanista y del sindicato policial Jusapol, Alonso dice que la coalición se está mostrando "como lo que siempre ha sido, aunque esto ha sido un salto cualitativo".

"No solo no avanzan en el reconocimiento del daño causado, en pedir perdón y condenar el terrorismo, sino que están retrocediendo... yo escucho a (Julen) Arzuaga y oigo la voz de ETA", advierte.

De cara al futuro y posibles acuerdos con el PNV, Alonso pide a los jeltzales que cierren "el camino que han abierto con EH Bildu". "Entonces podremos negociar, pero en esta situación, no", reflexiona.

Por lo que respecta a la transferencia de la AP-68, dice que esta autopista "no era una transferencia pendiente del Estatuto" sino que es una "renuncia que libremente hace el Gobierno de la nación, un regalo de Sánchez a cambio de apoyo político".

A su juicio, el objetivo del PNV "no son las transferencias", sino el nuevo estatus y las transferencias es "un discurso para hacerse la víctima".