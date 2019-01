Alonso (PP) cree que las demandas de Vox "no tienen ni pies ni cabeza"

Actualizado 09/01/2019 18:19:38 CET

El líder de los 'populares' vascos denuncia que a la formación de extrema derecha "le falta un hervor"

VITORIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que algunas de las exigencias de Vox para apoyar un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucia "no tienen ni pies ni cabeza", por lo que considera que ni siquiera merece la pena "gastar saliva" hablando de ellas.

Alonso se ha referido, en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, a las negociaciones que mantienen el PP y Vox para tratar de conformar una mayoría que permita un cambio de gobierno en AndalucÍa.

El líder del PP vasco se ha mostrado crítico con la posición negociadora que mantiene la formación de extrema derecha, que entre otras demandas reclama la derogación de las leyes sobre violencia de género, la devolución de competencias autonómicas a la Administración central, o la apertura de centros públicos que separen a niños y niñas en clases diferenciadas.

"Me van a permitir que no gaste saliva analizando las propuestas de Vox; las hay que no tienen ni pies ni cabeza, o a las que les falta rigor y no son serias", ha manifestado.

Alonso considera que las propuestas planteadas por la formación de extrema derecha evidencian que "a VOX le falta un hervor", y que "le cuesta mucho pasar de la propaganda a la política".

(Habrá ampliación)