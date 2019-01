Alonso cree "insensato" que Gobierno Vasco presente en el Parlamento la Ley de Acompañamiento sin acuerdos

Actualizado 30/01/2019 11:18:47 CET

Votará "convencido" que no y cree, si no se aprueba el proyecto de Ley, el Ejecutivo "tendrá que traer otro" y, si no, lo intentarán "los demás"

BILBAO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha calificado de "insensato" que el Gobierno Vasco haya trasladado al Parlamento la Ley de Acompañamiento Presupuestaria "sin tener cerrado un acuerdo previo y sin haber intentado ni siquiera una negociación seria con otro grupo político" porque es un Ejecutivo en minoría. En este sentido, ha asegurado que su grupo votará "convencido" que no y ha afirmado que, si el Gobierno no es capaz de aprobar ese proyecto de Ley, "tendrá que traer otro y, si no lo trae", ya lo intentarán "los demás".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Alonso ha señalado que "tienen que llegar las lentejas a quienes tengan que llegar, y aquí hay que subir los sueldos, porque es un acuerdo que se hizo en la función pública en general".

El líder popular cree que el Gobierno "no cumple con su obligación, que es traer un proyecto, negociarlo y que tenga mayoría para ser aprobado, y no tratar de forzar la posición política de los grupos" para que, en el caso del PP, se "trague su posición respecto de la RGI, que es de principio y línea roja.

A su juicio, el Ejecutivo "no puede plantear esa trágala". "Si el Gobierno no es capaz de aprobar ese proyecto de Ley, tendrá que traer otro, y si no lo trae, ya intentaremos traerlo los demás", ha señalado. En todo caso, cree que tiene que ser un proyecto de lectura única y que no haya "un espectáculo de enmiendas" porque se "extremarían las posiciones".