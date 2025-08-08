El alpinista César Pérez de Tudela visita Mendietxe Museoa en Azpeitia (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alpinista César Pérez de Tudela, de 86 años, ha visitado este pasado jueves Mendietxe Museoa en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, un espacio que "mantiene un firme compromiso con la memoria y el reconocimiento de los alpinistas de todo el mundo", según han destacado desde el museo.

Nacido en 1940, Pérez de Tudela es una de las figuras más emblemáticas del alpinismo español. Entre las décadas de 1960 y 1990, se consolidó como uno de los pioneros del alpinismo estatal, "siendo no solo un referente técnico en la montaña, sino también un gran divulgador", han señalado.

Gracias a su presencia en medios de comunicación, logró acercar el mundo de la alta montaña al público generalista, "despertando vocaciones y transmitiendo la pasión por la naturaleza y la superación personal", han resaltado.

Desde Mendietxe Museo han afirmado que la presencia de una figura "mítica" como Pérez de Tudela en sus instalaciones representa "un homenaje vivo a toda una trayectoria dedicada a la montaña, al esfuerzo y a la divulgación". "Su visita no solo honra al museo, sino que también recuerda la importancia de preservar el legado de quienes abrieron camino entre cumbres y hielos", han añadido.