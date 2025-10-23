Alternancia de nubes y claros este viernes en Euskadi, con temperaturas sin grandes cambios

Vista del mar en Bermeo (Bizkaia)
Vista del mar en Bermeo (Bizkaia) - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 23 octubre 2025 18:35

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi alternancia de nubes y claros, con más presencia de nubes altas durante la primera mitad del día.

Podrían darse algunos chubascos débiles, sobre todo de madrugada y por la noche en el interior, mientras que gran parte del día transcurrirá sin lluvia.

El viento soplará del suroeste durante la madrugada, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en zonas expuestas. Por la tarde girará a norte y noroeste. Las temperaturas mínimas bajarán de forma moderada, mientras que las diurnas se mantendrán sin grandes cambios.

