Amaia Barredo y 23 bodegas promocionan en Mexico productos de Rioja Alavesa, Euskal Sagardoa y Txakoli

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, acompaña a 23 bodegas en una misión comercial para promocionar en Mexico productos de Rioja Alavesa, Euskal sagardoa y Txakoli.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha organizado, desde este lunes y hasta el jueves, 4 de septiembre, una misión comercial en México a través de su Fundación HAZI, con la colaboración de ARDOA Basque Wine Office y la Delegación de Euskadi en México, para posicionar a las bebidas de calidad de Euskadi en el mercado mexicano, especialmente los vinos de Rioja Alavesa.

Según ha informado la consejería, la acción comercial se desarrollará en Ciudad de México y Guadalajara con el objetivo de dar a conocer la marca Basque Wine en el mercado mexicano a través de sus empresas productoras a importadoras, distribuidores, prescriptores e influencers del mundo del vino.

Además, se van a promocionar marcas ya presentes en el mercado mexicano y se introducirán más referencias a través de nuevos importadores y distribuidores. También están previstos diversos encuentros con la administración agraria del Gobierno de Mexico.

En total participan 23 empresas vascas, entre las que se encuentran bodegas de Rioja Alavesa y de Txakoli de las tres denominaciones, sidrerías de Euskal Sagardoa y dos destilerías. Junto a ellas estará la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca para apoyar a las empresas en esta acción promocional y en diversos contactos institucionales de primer nivel.

La visita responde a la búsqueda de nuevos mercados para el sector vitivinícola vasco, tal y como anunció la consejera tras la amenaza de la subida de los aranceles para los productos importados por Estados Unidos.

"La alta calidad de nuestras bebidas es reconocida ya en numerosos países. Ahora, queremos acercar esa excelencia al público mexicano, compartiendo sabores únicos y los valores que lo hacen posible: identidad, confianza, tradición e innovación. Gracias al trabajo de nuestros productores y productoras, podemos proyectar al mundo lo mejor de Euskadi. Sobre todo, ahora que se han de buscar alternativas a los problemas comerciales que afectan a todo el mundo", según la consejera.

ACCIONES PROMOCIONALES

El programa de la misión comercial se desarrollará durante cuatro días. Las empresas vascas participantes conocerán el panorama del mercado mexicano y las cifras y tendencias de consumo. Además, visitarán tiendas y cadenas especializadas para identificar marcas, promociones y estrategias de exhibición que realiza el sector mexicano.

La agenda incluye también reuniones con importadores locales para las bodegas vascas que aún no exportan al mercado mexicano, así como acciones comerciales directas con aquellas que ya cuentan con línea de negocio allí.

De la mano del sumiller y enólogo Mikel Garaizabal, se ofrecerán varios masterclass en torno a las bebidas Basque Wine dirigidas a profesionales del mundo del vino, importadores, periodistas e influencers. Además, se organizará un showroom con todas las bodegas presentes en la misión comercial.