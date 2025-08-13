Ambiente más soleado y temperaturas en ascenso este jueves en Euskadi, especialmente en el sur

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi ambiente más soleado y las temperaturas volverán a subir un poco, especialmente en el sur.

A primeras horas aparecerán nieblas matinales y nubes bajas en la vertiente cantábrica, pero terminarán levantando hacia el mediodía y quedará soleado, aunque al final del día pueden entrar de nuevo nubes bajas a la costa.

En la mitad sur el sol será el protagonista desde la mañana y las máximas subirán hasta alcanzar los 35-36 ºC. Soplará viento del este, predominando el nordeste por la tarde en la zona cantábrica.