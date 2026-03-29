Ambiente nublado y con lluvias en la segunda mitad del día este lunes en Euskadi

Archivo - Cielos nublados en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada con tiempo nublado y húmedo en el norte.

Desde primeras horas podrá llover débilmente; esas precipitaciones serán más copiosas durante la segunda mitad del día y en la vertiente cantábrica. La cota de nieve subirá desde los 1000 metros a primeras horas hasta los 1500 metros por la tarde.

El viento del noroeste seguirá intenso en la costa y sobre todo en el Valle del Ebro. Habrá pocos cambios en las temperaturas, aunque con ligera tendencia a subir.