Ambiente nublado y con lluvias en la segunda mitad del día este lunes en Euskadi

Archivo - Cielos nublados en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo
BILBAO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada con tiempo nublado y húmedo en el norte.
Desde primeras horas podrá llover débilmente; esas precipitaciones serán más copiosas durante la segunda mitad del día y en la vertiente cantábrica. La cota de nieve subirá desde los 1000 metros a primeras horas hasta los 1500 metros por la tarde.
El viento del noroeste seguirá intenso en la costa y sobre todo en el Valle del Ebro. Habrá pocos cambios en las temperaturas, aunque con ligera tendencia a subir.