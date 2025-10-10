Ambiente soleado y ascenso de las temperaturas este sábado en Euskadi

BILBAO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi ambiente soleado y ascenso de las temperaturas. A primeras horas se formarán bancos de niebla en zonas del interior, en algunos puntos se disiparán rápidamente, mientras que en otros, como en la Llanada Alavesa, podrían persistir casi hasta el mediodía.

El resto del día estará soleado, con el cielo prácticamente despejado. Soplará el viento del sur y durante las horas centrales y por la tarde entrará brisa en la vertiente cantábrica. Las máximas rondarán los 23-25 grados. En zonas de montaña el viento sur podría ser algo molesto, especialmente durante la mañana.