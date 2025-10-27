Ambiente soleado por la mañana y temperaturas máximas de 20 grados, este martes en Euskadi

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi temperaturas máximas de 20 grados, ambiente soleado durante la mañana y nubosidad por la tarde.

La jornada comenzará con nieblas y abundantes nubes bajas, especialmente en los valles del interior. A lo largo de la mañana las nubes tenderán a romperse y el sol irá ganando protagonismo, dejando un ambiente más luminoso. Por la tarde, desde el sur, llegarán nubes medias y altas que dejarán el cielo algo velado.

El viento soplará del sur y será algo racheado en el interior, sobre todo a las últimas horas. En la franja costera se dejará sentir la brisa.

Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente y se moverán en torno a los 20 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 4 grados en el interior y los 9 grados en la costa.