Ambiente soleado y rachas de viento muy fuertes este martes en Euskadi

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi viento del sur que soplará con algo más de fuerza. Será molesto en muchos momentos y se registrarán rachas fuertes e incluso muy fuertes, especialmente en zonas de montaña.

Habrá ambiente soleado durante casi toda la jornada, con algunas nubes medias y altas todavía a primeras horas. Las temperaturas subirán, notándose algo más en puntos de la vertiente cantábrica, donde las máximas superarán los 20 ºC.