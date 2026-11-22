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BILBAO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi ambiente soleado, sobre todo por la tarde. Durante la mañana podría llover algo en el nordeste, pero el resto del día el ambiente será mayormente soleado, con algunas nubes altas.

En la mitad sur del, desde primeras horas de la mañana, el ambiente será luminoso. El viento soplará de componente sur, con intervalos del este por la tarde en el litoral. Las primeras horas serán frías, con temperaturas por debajo de los 5º en el interior, y las máximas alcanzarán los 13-16 ºC.