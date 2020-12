AMP.- La Carta de Derechos Sociales se manifiesta por Bilbao para exigir unos presupuestos sociales para Euskadi

BILBAO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas han secundado este mediodía en Bilbao la manifestación convocada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria para exigir unos presupuestos sociales para Euskadi, la defensa de los servicios públicos y la reversión de los recortes. Otras dos movilizaciones similares se han desarrollado a la misma hora en San Sebastián, desde Alderdi Eder, y en Vitoria, desde la Plaza de la Virgen Blanca.

La marcha de Bilbao ha estado encabezada por una pancarta con el texto 'Ondasuna banatu, Eskubideak bermatu, Zerbitzu publikoak garatu. Primero la vida', portada, entre otros, por los secretario generales de ELA, Mitxel Lakuntza, y de LAB, Garbiñe Aranburu.

El dirigente de ELA ha exigido que se haga un esfuerzo y una inversión en sectores como la sanidad, los cuidados y que se atiendan las necesidades "urgentes" de muchos sectores, entre ellos, la hostelería, que "están sufriendo las consecuencias de esta crisis".

En una línea similar se ha expresado la secretaria general de LAB, quien ha pedido que los presupuestos se reorienten hacia una mayor protección social, para lo que ve necesario una reforma fiscal, al tiempo que ha denunciado el destino que se quiere dar a los fondos europeos.

"Nos parece inadmisible que manipulando el concepto de lo que es el desarrollo sostenible se esté planteando poner dinero público en manos de empresas privadas para que aumente su beneficio empresarial, por mucho que esas empresas sean amigas de del PNV", ha manifestado, para avanzar que se seguirán manifestando para evitar que las consecuencias de la nueva crisis la paguen los trabajadores.

En el acto final de la manifestación en la Plaza Circular, Mitxel Lakuntza ha exigido "otra salida para salvar el máximo de vidas, para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas, cuya clave debería estar en los presupuestos".

"Es ese el instrumento más importante de que dispone un gobierno para afrontar una situación como ésta. Todavía no conocemos los presupuestos; se presentarán en martes, pero el Gobierno Vasco ha advertido que no habrá grandes cambios. Nos han dicho que serán continuistas, que el gasto no aumentará mucho, pero sobre todo, que no habrá modificaciones en la fiscalidad. O sea, van a elaborar unos presupuestos como si no estuviéramos en plena pandemia, como si no hicieran falta más inversiones públicas y más recursos", ha denunciado.

Según ha reprochado, el Ejecutivo vasco "nos quiere llevar a un debate falso, el de intentar combinar la salud con la economía". "A estas alturas ya deberían saber que si no se controla el virus no se controla la economía", ha destacado.

Asimismo, ha criticado que los presupuestos vascos "ni van a servir para reforzar los servicios públicos, ni van a servir para ayudar a hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, ni para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible y de futuro".

"Van a ser unos presupuestos fuera de la realidad", ha aseverado, para lamentar que "no van a servir para reforzar la sanidad, el modelo de residencias, para bajar los ratios en las aulas...".

Por ello, ha instado a seguir "empujando para encontrar otra salida". "Eso es lo que va a estar detrás de cada movilización y de cada huelga. La indignación y la incomprensión de la gente que, incluso estando frente a frente con el virus, se siente maltratada por nuestras instituciones. Las y los damnificados de la crisis planteamos en definitiva una idea: existe otra salida", ha concluido.