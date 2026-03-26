Euspel gana las elecciones en la Ertzaintza y empata a 20 delegados con Esan, mientras ErNE cae a tercera posición

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BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Euspel ha ganado las elecciones celebradas en la Ertzaintza, seguido por Esan, que se ha quedado en segunda posición, aunque con igual número de delegados, 20, mientras ErNE, que ha mantenido la hegemonía durante dos décadas, ha caído a tercera posición, y ha pasado de tener 22 representantes a 15. SiPE se coloca en cuarto lugar, con 4 delegados (tres menos), y ELA se queda con un solo representante de cuatro que tenía.

Euspel ha sido el vencedor de estos comicios, al obtener 1.732 votos, el 31,4%, con lo que ha logrado 20 delegados. Por su parte, Esan ha sido la segunda fuerza, con 1.665 apoyos (30,19%), con tan solo una diferencia de 67 sufragios menos y ha empatado en representantes, al conseguir también otros 20.

ErNE, sindicato mayoritario en la Policía autonómica vasca durante dos décadas, ha quedado relegado a tercera posición, son 1.280 votos (23,2%), lo que se concede 15 delegados. A mucha distancia de estos tres sindicatos se ha posicionado SiPE, con 354 respaldos (6,4%) y 4 representantes.

ELA se coloca en último lugar en cuanto a delegados, con un único representante, al recabar 214 votos (3,8%). El sindicato Ekos, que concurría por primera vez a los comicios, no ha logrado ningún representante, al sumar solo 160 votos (2,9%).

Han sido 5.556 los votos emitidos de un censo de 7.078, con una abstención del 21,5%. En los anteriores comicios en la Ertzaintza, celebrados el 10 de febrero de 2022, ErNE obtuvo 22 delegados, Esan 20, Euspel 10, Sipe siete y ELA cuatro.

Euspel, que preveía "un vuelco" en las urnas, ha obtenido la victoria, rentabilizando su alineación con 'Ertzainas en lucha', movimiento asindical con la actividad ahora suspendida que copó la protesta en la calle. Esan ha logrado rebasar a ErNE, central sindical que se ha mantenido en el liderazgo durante más de dos décadas, pero no hacerse con la primera posición.