La jueza acuerda abrir fase de liquidación de Tubos Reunidos Group y TRPT

Archivo - Exteriores de la sede de Tubos Reunidos- Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

La jueza acordó este pasado miércoles, 11 de noviembre, abrir la fase de liquidación de Tubos Reunidos Group --con fábricas en Trapaga (Bizkaia) y Amurrio (Álava) -- y TRPT, planta alavesa de Nanclares de Oca, lo que supone que PKF Attest, la Administración Concursal, sustituye a los anteriores administradores y asume la gestión de ambas sociedades.

Según han informado fuentes de ESK en la compañía, el Grupo Tubos Reunidos se encuentra en concurso de acreedores desde mayo de 2026, y recientemente se decretó la disolución y apertura de la fase de liquidación de su sociedad matriz (Tubos Reunidos S.A.).

En un edicto dictado por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz número 7, la jueza ha acordado abrir de oficio la fase de liquidación del concurso de las otras dos sociedades y acordar "la suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado sobre la masa activa".

Con esta resolución de la magistrada, se declara disuelta la concursada y se cesa en su función a sus administradores sociales, "que serán sustituidos a todos los efectos por la administración concursal".

La Administración Concursal de Tubos Reunidos planteó recientemente un ERE de extinción para los 60 trabajadores de su fábrica de Nanclares de Oca, que ha sido rechazado por los sindicatos.

SIGUE EL PROCESO DE VENTA

ESK ha precisado que la apertura de la liquidación "no significa que las tres fábricas", en las que se sigue trabajando, "vayan a cerrar ni que se produzcan despidos automáticamente", sino que "el proceso de venta de las unidades productivas sigue siendo la vía prevista para intentar dar continuidad a la actividad".

"El proceso de concurso y compra sigue adelante igual que antes. Solo cambia que el Administrador Concursal pasa a tomar el mando en sustitución de la dirección anterior", han puntualizado las mismas fuentes.

En ese sentido, han recordado que "las reglas de venta, ya aprobadas, contemplan que se valoren las ofertas teniendo en cuenta no solo el precio, sino también la continuidad industrial y los compromisos de empleo".

Además, han señalado que "queda pendiente conocer cómo avanzan las ofertas de compra, qué garantías ofrecen para las plantillas y qué medidas laborales plantean".

"PACIENCIA Y TEMPLE"

Ante estas noticias, ESK ha recomendado "paciencia y temple, pues leer ciertas frases o palabras, puede hacernos caer en un alarmismo excesivo, aunque tampoco debemos abandonar una lógica cautela, dado que la situación sigue siendo grave y delicada".

Ahora, ha subrayado, "estamos ante un cambio importante en el procedimiento judicial, pero no ante una decisión de cierre". De momento, ha añadido, "no tenemos ninguna noticia sobre nuevos plazos, ni cierres o modificaciones estructurales en la plantilla".

Tras aclarar que la Administración Concursal no les ha comunicado nada todavía sobre este asunto, ESK espera que la semana que viene se les convoque a una reunión para ampliar este y otros asuntos.