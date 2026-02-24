Ampere y Basquevolt firman un acuerdo para el desarrollo de baterías de litio metálico para vehículos eléctricos

Archivo - Ampere - BOBY - Archivo

BILBAO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ampere, la división de vehículos eléctricos y software del Grupo Renault, ha firmado un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) con Basquevolt para acelerar el desarrollo y la validación de baterías basadas en litio metálico destinadas a los futuros vehículos eléctricos, según han informado ambas compañías.

En un comunicado, han destacado que la tecnología de baterías de litio metálico de Basquevolt ofrece un "salto transformador en densidad energética" frente a las actuales baterías de ion-litio con electrolito líquido. Con este acuerdo buscan acelerar la tecnología de baterías basadas en litio metálico de cara a los requisitos de los prototipos PreA Sample para vehículos eléctricos.

Según han explicado, al combinar las ventajas del electrolito polimérico con un ánodo avanzado, esta tecnología tiene el potencial de permitir "battery packs más compactos y ligeros, con una estabilidad térmica superior y capacidades de carga rápida, atributos clave para la próxima generación de movilidad eléctrica".

Ampere y Basquevolt han asegurado que esta colaboración subraya la importancia de las alianzas estratégicas para impulsar la innovación en baterías, "combinando ciencia de vanguardia con ingeniería escalable y eficiencia en costes".

Según han añadido, juntas aspiran a allanar el camino hacia el despliegue comercial de la tecnología de baterías basadas en litio metálico en los vehículos eléctricos.

"Entrar en esta nueva fase con Ampere supone un hito clave en nuestra misión de acercar la tecnología del electrolito polimérico al mercado de masas", según ha explicado Pablo Fernández, MD de Basquevolt.

Por su parte, el vicepresidente de Ingeniería de Vehículo y Powertrain de Ampere, Nicolas Racquet, ha destacado que ambas compañías están centradas en validar el rendimiento de la tecnología "en condiciones reales" y en acelerar la transición hacia baterías de nueva generación para vehículos eléctricos que respondan a las necesidades de sus clientes".

Según han detallado, tras más de doce meses de colaboración, Basquevolt ya está demostrando que su tecnología "puede alcanzar una densidad energética muy elevada", reduciendo al mismo tiempo de forma significativa el coste total de los battery packs utilizados en los vehículos eléctricos.

En concreto, han precisado que, gracias a su electrolito polimérico, las celdas que integran la batería de los vehículos eléctricos pueden producirse mediante un proceso de fabricación "más sencillo y eficiente". Han añadido que esta ventaja competitiva se traducirá en aproximadamente un 30% menos de inversión de capital por GWh en las gigafactorías convencionales y en un 30% menos de energía consumida por kWh producido.